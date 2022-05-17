Evladının acısını düzenli kan bağışçısı olarak hafifletmeye çalışıyor - Son Dakika
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Evladının acısını düzenli kan bağışçısı olarak hafifletmeye çalışıyor

17.05.2022 11:03

İzmir'de 26 yaşındaki oğlu Efe Uygutalp'i lenf kanserinden kaybeden Hüseyin Uygutalp, başta hastaların kan ihtiyaçlarını karşılamak için düzenli kan bağışında bulunuyor.

İzmir'de 26 yaşındaki oğlu Efe Uygutalp'i lenf kanserinden kaybeden Hüseyin Uygutalp, başta hastaların kan ihtiyaçlarını karşılamak için düzenli kan bağışında bulunuyor.

Bornova'da yaşayan emekli Uygutalp'in oğlu Efe Uygutalp'e 2019 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde lenf kanseri teşhisi kondu.

Oğlunun iyileşmesi için mücadele veren baba, tedavisinde gerekli trombositin ve kemik iliğinin bulunabilmesi için Türk Kızılay Ege Kan Bölge Müdürlüğüne başvurdu.

Türk Kızılay ile ülke genelinde kan kampanyaları organize eden Uygutalp'in bu çabaları sonucu toplanan kan ve trombositler birçok hastanın tedavisinde kullanıldı.

2020 yılında oğluna yapılan kemik iliği nakliyle umutlanan Uygutalp, evladını ameliyattan bir süre sonra kaybetti.

Oğlunu kaybetme acısını hafifletmek için Türk Kızılay ile başladığı kampanyalara devam eden Uygutalp, yılda 24 kan ve trombosit bağışıyla hastalara umut olmaya gayret ediyor.

20'ye yakın kampanya düzenledi

Hüseyin Uygutalp, kan bağışında bulunduğu Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürlüğünde AA muhabirine, vefatının üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen evladının yokluğuna halen alışamadığını söyledi.

Tedavi sürecinde Türk Kızılay çalışanlarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını anlatan Uygutalp, "Kan, trombosit ve plazma... Ne zaman istediysek, gece gündüz bize destek oldular. Hemen Ege Üniversitesi Hastanesine gönderdiler. Türk Kızılay ile beraber 20'ye yakın kan bağışı ve donör çalışması yaptık. Türkiye'nin her yerinden telefon geldi. Oğluma da faydası oldu ama kurtaramadık. Birçok hastaya da faydası olduğunu düşünüyorum." dedi.

Uygutalp, kan bağışı organizasyonlarında aklına hep oğlunun geldiğini, başka gençlerin sağlığına kavuştuğunu düşününce acısının bir nebze azaldığını dile getirerek, "Benim yaşadığım acıları başkalarının yaşamasını istemiyorum. 'Bir kan bir can' diyerek devamlı kan vermeye özen gösteriyorum. Herkesin kan vermesini, donör olmasını istiyorum." diye konuştu.

"Efe'nin bize emaneti"

Merkez Müdürü Doktor Barış Dolaş da Uygutalp'in oğlunu kaybetmesine rağmen kan bağışı organizasyonlarına ve bağışına ara vermeden devam ettiğini söyledi.

Uygulatlp'i gönüllü çalışan olarak tanımladıklarını ifade eden Dolaş, şunları kaydetti:

"Her bağıştan önce yöneticiler olarak kapıda karşılıyoruz. Bu bizim için vazifeden öte bir emanet. Kendisi Efe'yi bu kampanyalar sırasında bize emanet etti. Ne yazık ki Efe'yi kaybettik ama birlikte onlarca hastayı kurtardık. Artık Efe bize Hüseyin Bey'i emanet etmiş durumda. Evladını kurtaramadı ama tanımadığı evlatlarını kurtarmak adına mücadele ediyor."

Evladının acısını düzenli kan bağışçısı olarak hafifletmeye çalışıyor
Evladının acısını düzenli kan bağışçısı olarak hafifletmeye çalışıyor
Evladının acısını düzenli kan bağışçısı olarak hafifletmeye çalışıyor
Evladının acısını düzenli kan bağışçısı olarak hafifletmeye çalışıyor

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Kaynak: AA

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