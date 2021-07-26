Evladının katiline verilen ceza içini bir nebze soğuttu: Bu tür kararların verilmesi gerekiyor - Son Dakika

Konya'da, 37 yaşındaki güvenlik görevlisi Bayram Şahin, 13 Mart'ta kendisine boşanma davası açıp, bir aylık koruma kararı aldıran iki çocuğunun annesi eşi Münevver Şahin'i (30), çalıştığı özel hastanede tabancayla başından vurarak öldürdü. Tutuklu yargılanan zanlı, "Tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada hiçbir takdir indirimi de uygulanmadı.

"ADALET İNANCIMI BOŞA ÇIKARMADI"

Verilen kararı Sabah gazetesine değerlendiren Münevver Şahin'in annesi Gülten Demir, "Hep ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alsın diye dua ettim. 'İyi hal indirimi alacak' diye çok korktum. Ancak korktuğum başıma gelmedi. Adalet, inancımı boşa çıkarmadı ve yerini buldu. Bir nebze de olsa içim soğudu. Kadın cinayetlerinde bu tür kararların verilmesi gerekiyor. İndirimler olduğu sürece kadın cinayetleri de devam eder" dedi.

Münevver Şahin'in annesi Gülten Demir

"ALDATTI" YALANINA SARILMIŞTI

Öte yandan Bayram Şahin, mahkemedeki savunmasında eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, pasta yüzünden çıkan tartışma sonucu evi terk ettiğini belirterek şu ifadelere yer vermiştiğ: ''Bir gün onu işten almamı söyledi ve gittim. Elinde kalp şeklinde pasta vardı. Hemşirelerin verdiğini söyledi ama o benim aldığım pastaları yemezdi bile. Bu pasta nedeniyle kavga çıktı ve kardeşinin evine gitti."