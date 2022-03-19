Evlat acısı evini sattırdı - Son Dakika

BURSA'da, geçen yıl hasarlı trafik kazası tartışması sonrasında polis memuru Oktay Doğru (27) tarafından tabancayla vurulup öldürülen İbrahim Can Asanı'nın (23) annesi Gülsevim Asanı'nın evlat acısı dinmiyor. Cinayete tanık olduğu günden beri, dışarı çıkamadığı 24 yıllık evini satıp mahalleden ayrılan Asanı, "9 aydır her gün oğlumla ölüyorum. Dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

Olay, geçen yıl 9 Haziran'da, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Tan Sokak'ta meydana geldi. Birlikte alkol aldıktan sonra araçla eve dönen Semih Tatlı (27) ve Tugay Aras'ın (21) bulunduğu otomobil, İbrahim Can Asanı'nın kullandığı otomobile çarptı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışmada iddiaya göre Asanı, 2 arkadaşa silah çekip hakaret etti. Olay yerinden ayrılan Semih Tatlı ve Tugay Aras, Bursa'daki ailesinin yanına izinli olarak gelen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru arkadaşları Oktay Doğru'yu arayıp yaşananları anlattı. Oktay Doğru, Furkan U. (20) ile arkadaşlarının yanına gitti. 4 arkadaş, İbrahim Can Asanı'yı evinin olduğu sokağın başında buldu. Polis memuru Doğru, kaçmaya çalışan Asanı'ya ateş etti. Yaralanan Asanı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.