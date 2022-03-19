Evlat acısı evini sattırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Evlat acısı evini sattırdı

19.03.2022 12:29
Evlat acısı evini sattırdı

BURSA'da, geçen yıl hasarlı trafik kazası tartışması sonrasında polis memuru Oktay Doğru (27) tarafından tabancayla vurulup öldürülen İbrahim Can Asanı'nın (23) annesi Gülsevim Asanı'nın evlat acısı dinmiyor.

BURSA'da, geçen yıl  hasarlı trafik kazası tartışması sonrasında polis memuru Oktay Doğru (27) tarafından tabancayla vurulup öldürülen İbrahim Can Asanı'nın (23) annesi Gülsevim Asanı'nın evlat acısı dinmiyor. Cinayete tanık olduğu günden beri, dışarı çıkamadığı 24 yıllık evini satıp mahalleden ayrılan Asanı, "9 aydır her gün oğlumla ölüyorum. Dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

Olay, geçen yıl 9 Haziran'da, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Tan Sokak'ta meydana geldi. Birlikte alkol aldıktan sonra araçla eve dönen Semih Tatlı (27) ve Tugay Aras'ın (21) bulunduğu otomobil, İbrahim Can Asanı'nın kullandığı otomobile çarptı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışmada iddiaya göre Asanı, 2 arkadaşa silah çekip hakaret etti. Olay yerinden ayrılan Semih Tatlı ve Tugay Aras, Bursa'daki ailesinin yanına izinli olarak gelen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru arkadaşları Oktay Doğru'yu arayıp yaşananları anlattı. Oktay Doğru, Furkan U. (20) ile arkadaşlarının yanına gitti. 4 arkadaş, İbrahim Can Asanı'yı evinin olduğu sokağın başında buldu. Polis memuru Doğru, kaçmaya çalışan Asanı'ya ateş etti. Yaralanan Asanı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYORYakalanan polis memuru Oktay Doğru, Semih Tatlı ve Tugay Aras tutuklandı, Furkan U. ise serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katılıp ifade veren Oktay Doğru, kavga sırasında maktulün peşindeyken silahı kendisine doğrulttuğu için ona ateş ettiğini, yere düştükten sonra 155'i arayıp bilgi verdiğini, tişörtünü kaldırdığı Asanı'nın sırtından vurulmadığını anlayınca rahatladığını söyledi.RAPOR ÜZERİNE TAHLİYE EDİLDİLERTutuklu sanıklar Semih Tatlı ile Tugay Aras, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip tahliyelerini istedi. Asanı'nın ölümünün aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle değil, vücuduna isabet eden kurşundan olduğunu içeren İstanbul Adli Tıp Kurumu raporunu dikkate alan mahkeme heyeti, ölen kişiyi dövüp tekme attığı öne sürülen Tatlı ve Aras'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, Oktay Doğru'nun ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, eksik evrakın beklenmesi için duruşmayı erteledi.'OĞLUMU BURADA KUCAĞIMA ALDIM, BURADA KABRE YOLLADIM'Cinayete tanık olduğu günden beri oğlunun öldürüldüğü yeri görmemek için pencereden bakamadığını anlatan Gülsevim Asanı, bu yüzden evini satışa çıkardı. Evlilik hazırlığı yapan oğlu gözlerinin önünde öldürüldüğünden bu yana, zorunlu olmadıkça dışarı adım atamadığını söyleyen Asanı, evini satıp mahalleden ayrıldı. Gülsevim Asanı, gözyaşlarıyla evine veda ederek, "Bu eve 21 yaşında gelin geldim. Oğlumu burada kucağıma aldım, burada kabre yolladım. 9 aydan beri her gün oğlumla birlikte ölüyorum. Dayanacak gücüm kalmadı. 24 yıllık evimi sattım, başka yerden ev aldım. Hayata tutunmak zorundayım. Ardımda kızım var. Katillerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyorum. Bir anne için çok zor. Akşam, kızım, ben, hiç kimse uyumadı. Çok ağladık. Bu eve gelin geldim. 2022 yılında da evimden çıkıyorum. Evimi sattım, çünkü 9 aydan beri oğlum gitti gideli nefes alamıyordum. Evladım, komşumun kapısının önünde, kollarımda can verdi. Burada kucağıma geldi, burada kollarımda can verdi. Bana bunları yaşatanlara Allah en ağırını yaşatsın. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Hiç yoktan yere canımızı emanet ettiklerimiz, canımızı aldı" diye konuştu.

Evlat acısı evini sattırdı
Evlat acısı evini sattırdı
Evlat acısı evini sattırdı
Evlat acısı evini sattırdı
Evlat acısı evini sattırdı
Evlat acısı evini sattırdı
Evlat acısı evini sattırdı
Evlat acısı evini sattırdı
Evlat acısı evini sattırdı
Evlat acısı evini sattırdı
Evlat acısı evini sattırdı
Evlat acısı evini sattırdı
Evlat acısı evini sattırdı
Evlat acısı evini sattırdı
YORUMLAR
500
Arkadaşını öldürdü intihar süsü verdi! Cesedin eline tabancayı tutuşturmuş Arkadaşını öldürdü intihar süsü verdi! Cesedin eline tabancayı tutuşturmuş Bursa'da bir engellinin akülü aracı çalındı Bursa'da bir engellinin akülü aracı çalındı

Polis Memuru, İbrahim Can, Silah, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat acısı evini sattırdı - Son Dakika


Son Dakika
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:48 Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşları hakkında istenen ceza belli oldu
11:46 Oğlunun sevgilisine tecavüz edip, intiharına neden olan adama hakim de patladı: Karından da mı utanmadın?
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 12:41:20. #1.12#
SON DAKİKA: Evlat acısı evini sattırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement