Evlat dehşeti! Babaannesini darp eden genç, babasını tüfekle öldürüp evi ateşe verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Evlat dehşeti! Babaannesini darp eden genç, babasını tüfekle öldürüp evi ateşe verdi

03.07.2023 08:27

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir genç, babasını tüfekle vurarak öldürdü, babaannesini tüfeğin kabzası ile yaraladı, evi ateşe verdikten sonra araç gasp ederek kaçtı. Yaşanan kovalamacada polisler şüphelinin kullandığı otomobili tekerlerine ateş ederek durdururken, ekiplerce yakalanan şahıs jandarmaya teslim edildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen olayda Doğukan A. (23), Köy Ürünleri Pazarı yakınlarında bulunan 2 katlı müstakil evde oturan babası Yaşar A.'nın evine gitti. Burada babaannesi Safinaz Doğan'ın başına tüfekle vurarak darp etti. Babası Yaşar A.'ya da tüfekle ateş etti. Kurşunların hedefi olan Yaşar A., olay yerinde hayatını kaybetti.

Böyle evlat olmaz olsun! Babasını tüfekle öldürdü, babaannesini darbedip evi ateşe verdi

EVİ YAKIP GASP ETTİĞİ ARAÇLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Daha sonra evin 2. katını yakarak yoldan geçen bir aracı durdurarak aracı gasp etti. Gasp ettiği araçla olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Başına aldığı darbeyle yaralanan babaanne Safinaz Doğan, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Böyle evlat olmaz olsun! Babasını tüfekle öldürdü, babaannesini darbedip evi ateşe verdi

OTOMOBİLİ TEKERİNE ATEŞ EDEREK DURDURDULAR

Olay yerinden gasp ettiği otomobille kaçan Doğukan A., Yakakent ilçesi girişinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan kovalamacada polis ekipleri Etyemez Mahallesi yolunda kaçan otomobilin tekerine ateş ederek durdurdu. Ekiplerce yakalanan şahıs, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Böyle evlat olmaz olsun! Babasını tüfekle öldürdü, babaannesini darbedip evi ateşe verdi
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Babasını öldürüp evi ateşe vermişti! Kan donduran olayın ardındaki 'Taciz' detayı mide bulandırıcı Babasını öldürüp evi ateşe vermişti! Kan donduran olayın ardındaki 'Taciz' detayı mide bulandırıcı

Hisarcık, Tragger, Alaçam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlat dehşeti! Babaannesini darp eden genç, babasını tüfekle öldürüp evi ateşe verdi - Son Dakika


Son Dakika
12:02 Pakistanlı Ailenin Dubai'deki Lüks Düğünü Tepki Topladı
12:01 Nefesi tükenen horoz öterken bayıldı
11:58 Terazinin bir kefesine gelini, diğer kefesine külçe altın koydular! Görüntülere tepki yağıyor
11:59 Nefesi tükenen horoz öterken bayıldı! O anlar kamerada
11:52 İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına çağrı: Yeter ki inanalım
11:46 Fenerbahçe paylaştı! İsmail Kartal'ın taraftara bir mesajı var
11:36 Evlenecekleri konuşulan Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı
11:32 Bir partide başlayan aşk, bayram tatilinde sona erdi! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı
11:30 Fransa'da gösterilerin ardından ölenlerin sayısı 2'ye çıktı! Yangına müdahale eden itfaiye eri, feci şekilde can verdi
11:28 Fransa'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi! İtfaiye eri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 12:24:55. #1.12#
SON DAKİKA: Evlat dehşeti! Babaannesini darp eden genç, babasını tüfekle öldürüp evi ateşe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement