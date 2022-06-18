Evlat direnişi bin 20. gününde

Ailelerin HDP ve PKK'ya karşı eylemleri sürüyor

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 20. gününde devam ediyor.

çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 20. gününde. 5 yıldır evlat hasreti çeken annelerden Ayten Elhaman ise, gece ve gündüz nöbette olduklarını kaydederek dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceklerini söyledi. Elhaman, "Yaklaşık 3 yıldır HDP il binası önünde evlatlarımızı bekliyoruz. Aileler olarak vazgeçmeyeceğiz, evladımızı HDP ve PKK'dan almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlum Bayram beni duyuyorsan kaçıp gel o zalimlerden kurtul. Onlar gençlerin katili dağlarda öldürüyorlar, son nefesime kadar seni burada bekliyorum" dedi.