Son dakika haberleri | Evlat direnişi bin 25'nci gününde kararlılıkla devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Evlat direnişi bin 25'nci gününde kararlılıkla devam ediyor

23.06.2022 13:11

Son dakika haber... Evlat direnişi bin 25'nci gününde kararlılıkla devam ediyorDİYARBAKIR Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 25. gününde devam ediyor.

Evlat direnişi bin 25'nci gününde kararlılıkla devam ediyor

DİYARBAKIR Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 25. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 25. gününde. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine katılan Aydan Arslan, kızını HDP'den istediğini söyleyerek dönmesi çağrısında bulundu. Anne Arslan, "3 yıldır burada mücadeleme devam ediyorum, ne yazık ki HDP bizi görmemezlikten geliyor. Ama biz sonuna kadar buradayız yılmayacağız, biz evlatlarımızı istiyoruz. Aysun, yavrum beni görüyor veya duyuyorsan geri dön. Gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Onlar seni kandırıyorlar, teslim ol yavrum" dedi.

YORUMLAR
500
Evlat direnişi devam ediyor, eylem bin 24. gününde Evlat direnişi devam ediyor, eylem bin 24. gününde Son dakika haberleri! Marmaris'teki orman yangını devam ediyor Son dakika haberleri! Marmaris'teki orman yangını devam ediyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Evlat direnişi bin 25'nci gününde kararlılıkla devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:21:51. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Evlat direnişi bin 25'nci gününde kararlılıkla devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement