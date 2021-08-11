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Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! - Son Dakika

Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!

11.08.2021 10:47

Şarkıcı Bulut Duman'ın evlat edindiği 2 yaşındaki çocuğuna başka erkek tarafından cinsel istismarda bulunulması için azmettirdiği iddiası ile dava açıldı. 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle dava açılan Bulut Duman'dan ilk açıklama geldi. Duman; "Sosyal hizmetler ve bilirkişi raporunda böyle bir istismar tespit edilmedi." dedi.

Şarkıcı Bulut Duman'ın Kadıköy'deki adresinde A.Ü. isimli erkek ile 7 Kasım 2020'de cinsel birliktelik yaşadığı ve A.Ü.'nün ifadesine göre Duman'ın kendisine çocuğa cinsel istismarda bulunmasını azmettirdiği yönündeki iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede 2 yaşındaki mağdur çocuğun şüpheli Bulut Duman'ın çocuğu olduğu vurgulandı.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

A.Ü.'nün ifadesine göre şüpheli Bulut Duman'ın A.Ü.'ye "Bende yeni bir fetiş var" diyerek "Bu durumu seninle yaşamak istiyorum" dediği öne sürüldü. A.Ü.'nin Duman'ın isteğini kabul etmediği öne sürülen iddianamede, Duman'ın A.Ü.'ye "Ben zaten çocuk gelişimciyim. Bebekler 15 aylıkken böyle bir durumu anlamazlar" şeklinde konuştuğu iddia edildi.

İddianamede tutuksuz şüpheli Duman'ın "Çocuğun cinsel istismarına azmettirme" suçundan 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına cezalandırılması talep edildi.

"SOSYAL HİZMETLER VE BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA BİR İSTİSMAR YOK"

Hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Bulut Duman, "Ya çok rica ediyorum şu tanıdık gazetecilerinize haber yaptırıp gerçekmiş gibi milleti kandırmayın. Sosyal hizmetler ve bilirkişi raporlarına göre bir istismar olmadığı, çocuğum da benden hiç bir zaman alınmadığı halde iğrenç haberler yapıyorsunuz" dedi.

Çocuğuna cinsel istismara azmettirdiği iddia edilen Bulut Duman'da ilk açıklama: Raporlarda böyle istismar tespit edilmedi

"BABALIĞIM KONUSUNDA KİMSENİN AĞZINI AÇMAK HADDİ DEĞİL"

Kızıyla çok iyi anlaştığını ve onun çok mutlu olduğunu söyleyen Bulut Duman, sözlerine şöyle devam etti: "Tüm yakın çevrem, arkadaşlarım, dostlarım ve elbette beni takip edenler, kızımla mükemmel ve eşsiz bir baba-kız ilişkimiz olduğunu biliyorlar. Sokaktan geçenlerin bile her daim övgüsüne mazhar olmuşumdur. Çok samimi olarak söylüyorum, zerre keyfimiz kaçmıyor. Kimse de size ve yalan haberlerinize inanmıyor. Kızımı gören herkes onun zekası karşılığında şaşkınlığını gizleyemiyor. İnanılmaz mutlu bir çocuk ve onunla gurur duyuyorum. İş babalığım konusunda yetkinliğim ve babalığım noktasında kimsenin ağzını açmak haddi değil. Zaten aksi halde en ufak bir şüphe olsaydı, şu an evladımla tatilde olmazdık. Bu iftiraya ortak olan pisliklerden bazıları da ceza evinde olmazdı ve dışarda olanların da hukuki süreci devam ediyor olmazdı."

Çocuğuna cinsel istismara azmettirdiği iddia edilen Bulut Duman'da ilk açıklama: Raporlarda böyle istismar tespit edilmedi

Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!

Bulut Duman, Kadıköy, Fetiş, Kasım, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! - Son Dakika Magazin


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