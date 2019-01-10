Son Dakika Haberleri: Evlat Edindikleri Bebek, 3 Yıl Sonra Ailesine Teslim Edildi

Evlat Edindikleri Bebek, 3 Yıl Sonra Ailesine Teslim Edildi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce bakıcı aileye verilen bebek, 3 yıl sonra mahkeme kararıyla biyolojik ailesine teslim edildi.

Evlat Edindikleri Bebek, 3 Yıl Sonra Ailesine Teslim Edildi, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce bakıcı aileye verilen bebek, 3 yıl sonra mahkeme kararıyla biyolojik ailesine teslim edildi.

Çorlu'da yaşayan Serap ve Şenol Y. çifti, üç yıl önce evlat edinmek üzere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürlüğü'ne müracaat etti.

Çerkezköy ilçesinde dünyaya gelen ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilen A.K.N, "Evlat Edinme Öncesi Geçici Bakım Sözleşmesi" ile çifte verildi.

Ancak üç yıl sonra ortaya çıkan A.K.N'nin biyolojik ailesi, konuyu mahkemeye taşıdı. 13 Kasım 2018'de de Tekirdağ Çocuk Mahkemesi'nde verilen kararla A.K.N. biyolojik ailesine teslim edildi.

"Mahkeme kararını uygulamakla mükellefiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkeme kararını yerine getirdiklerini söyledi.

Biyolojik ailenin ortaya çıkması ve mahkemeye başvurması sonucu böyle bir karar alındığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mahkeme kararını uygulamakla mükellef olduğumuz için çocuğu almak zorunda kaldık. Çocuğun biyolojik ailesi ortaya çıktı ve durumu mahkemeye taşıdı. Mahkeme de çocuğu biyolojik ailesine teslim etti. Çok üzücü bir durum. Tekirdağ Aile Mahkemesi'nde verilen kararla çocuk biyolojik ailesine teslim edildi. Koruyucu aile ile ilgili hiçbir sıkıntı yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:22 Kaynak: AA

Çorlu, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamu Sosyal Tesis Ücretleri Güncellendi! İşte Tesislerden Yararlanmak İsteyenler Ödeyeceği Ücret Saadet Öğretmen: Çocuklardan Taciz İhbarları Alıyorum

Son Dakika! Datça 4,8 Büyüklüğünde Depremle Sarsıldı Son Dakika! Karlov Suikastı Davasında Ara Karar Açıklandı! Yakalama Emri Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 21:45:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evlat Edindikleri Bebek, 3 Yıl Sonra Ailesine Teslim Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]