Evlat edindikleri otizmli çocuğu sponsorluk anlaşmaları yapıp terk eden YouTuber çifte tepki - Son Dakika
BBC

Evlat edindikleri otizmli çocuğu sponsorluk anlaşmaları yapıp terk eden YouTuber çifte tepki

Popüler bir YouTube kanalında, Çin'den evlat edindikleri otizmli bir çocukla yaşamlarını belgeleyen ve bu yolla sponsorluk anlaşmaları yapan Amerikalı çift, çocuğu başka bir aileye verdiklerini açıklayınca büyük tepkiyle karşılaştı.

Evlat edindikleri otizmli çocuğu sponsorluk anlaşmaları yapıp terk eden YouTuber çifte tepki, System.String[]

Popüler bir YouTube kanalında, Çin'den evlat edindikleri otizmli bir çocukla yaşamlarını belgeleyen ve bu yolla sponsorluk anlaşmaları yapan Amerikalı çift, çocuğu başka bir aileye verdiklerini açıklayınca büyük tepkiyle karşılaştı.

Ohio eyaletinde yaşayan Myka Stauffer ve eşi James Stauffer, Huxley adını verdikleri çocuğun evlat edinilmesi ve yaşadığı zorluklarla ilgili videolar çekmeye başladı.

Çift, 2017'den bu yana sponsorluk anlaşmaları yaptığı ve videolardan para kazandı. Bazıları, kararı anlayabildiklerini söylerken, çok sayıda kişi, çifti YouTube kariyeri yapabilmek için Huxley'den faydalanmakla suçladı.

Huxley'nin kalıcı olarak başka bir aileye verildiği, bazı takipçilerin çocuğun uzun süredir videolarda görülmediğini fark etmesi sonrası açıklandı

Stauffer çifti, Huxley'nin davranışsal sorunlarının, başka dört çocuğu bulunan ailenin hayatını çok zorlaştırdığını söyledi.

Çifte ait The Stauffer Life adlı YouTube kanalındaki tüm içerik de silindi.

Gazeteci Sophie Ross Twitter hesabında "Bir oğlan çocuğu evlat edinmek için para toplayan, bunu 'markası' haline getiren, özel ihityaçları olduğunu gördükten sonra gizlice başka bir aileye veren çift hakkındaki haberler çok üzdü" yazdı.

Bir başka Twitter kullanıcısı ise "Evlatlık çocuklar, barınaktan alıp, uygun olmazsa 14 gün sonra geri verebileceğin bir köpek değil" diye yazdı.

Popüler videolar

Stauffer çifti aile yaşamları hakkında video paylaşmaya 2014'te başlamış ve Stauffer'ın kendi YouTube kanalı Myka Stauffer bu yıl 700 binin üzerinde takipçiye ulaşmıştı.

Çift, Temmuz 2016'da Çin'den bir çocuk evlat edinmek istediklerini ve daha sonra "Uganda ya da Etiyopya"dan ikinci bir çocuk almayı değerlendirdiklerini" açıkladı.

Myka Stauffer, bir dergide yayımladığı yazıda evlatlık çocuk ajansının, çifte Huxley'nin "beyin hasarı" olduğunu söylediğini yazdı. Stauffer yazıda bir süre tereddük ettikten sonra "Tanrı'nın kalplerini yumuşattığını" belirtti.

Çift, sponsorlu videolarından elde ettikleri gelirlerin de evlat edinme masrafları için kullanılacağını söylediler. Ayrıca takipçilerinden Huxley'nin ihtiyaçları için beşer dolar vermelerini istediler.

Çiftin, o dönem iki yaşında olan Huxley'le buluşmak için ilk olarak Çin'e gidişlerini anlatan video çok popüler oldu ve 5,5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

'Ebedi ailene hoşgeldin'

Stauffer çifti, giderek popülerleşen aile yaşamı videoları alanına girdi ve Huxley'nin evlat edinildikten sonraki yaşamını belgeleyen saatlerce içerik üretti.

Videolar arasında Huxley'nin gelişimsel ilerlemesine dair güncellemeler ve çocuğun klipleri de vardı.

Hatta Myka Stauffer, Huxley'nin görüntülerinin yer aldığı bir videoda "Sevgili Huxley, ebedi ailene hoşgeldin. Senden asla vazgeçmeyecek bir aile" diyordu.

Çiftin YouTube ve Instagram hesaplarındaki diğer videolarda ise gebelik (Huxley'i evlat edindikten sonra çiftin iki çocuğu daha oldu) evde çocuklara ders çalıştırma, dekorasyon ve ev işleri konularında tavsiyeler vardı.

Stauffer, engelli çocuklara bakım konusunda dergilere röportajlar da verdi.

Glossier ve Good American'ın dahil olduğu firmalar sponsorluk anlaşmaları yaptı ve çiftin beşinci çocuklarının doğumu geçen yıl People dergisinde işlendi.

Huxley görünmemeye başladı

Geçen yıl Eylül ayında, Stauffer Huxley'nin otizm teşhisi konulduktan sonra tedavi görmeye başladığını söyledi.

Ancak takipçileri, çocuğun 2019 sonundan itibaren videolarda görünmediğini fark ettiler.

Çift ise bir video yayımladı ve Huxley'nin "duygusal sağlığı" için kalıcı olarak bir başka aileye verildiğini söylediler.

Stauffer çifti, evlat edindirme ajansının kendilerine Huxley'nın sağlığı konusunda tüm fotoğrafı sunmadığını ve Amerikalı doktorların, çocuğun "tıbbi ihtiyaçlarında farklı düzenlemeye" ihtiyaç duyduğunu söylediğini savundu.

James Stauffer de "Myka'nın Huxley'e yardım etmek için gösterdiği çabanın miktarını anlatamam" dedi.

Hikayeyi takip edenlerin bazıları çifte destek verirken, bazıları da Huxley'nin sırtından para kazandıktan sonra çocuğu "başlarından atmakla" suçladı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 08:27 

Son Dakika Dünya Evlat edindikleri otizmli çocuğu sponsorluk anlaşmaları yapıp terk eden YouTuber çifte tepki - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Sırlar ortaya çıkıyor! Uçaktaki cinsel ilişki skandalında yeni detay Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü Filmleri aratmayan görüntü! İki grup av tüfekleriyle sokak ortasında çatıştı Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede evlendi Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi eser görenleri büyüledi
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım         
14:00
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi         
13:46
10 haftalık 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu         
13:44
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı         
13:42
Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor         
13:41
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak         
13:33
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı         
13:21
Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi Hamile kadını aracından indirip bina merdiveninde doğum yapmasına sebep olan taksiciye ev hapsi verildi         
13:14
Caner Erkin'in yaptığı Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı         
13:08
74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı 74 günün ardından ilk Cuma namazı maskelerle ve sosyal mesafeli kılındı         
13:05
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü         
13:00
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı         
12:58
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor         
12:51
Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor Altın alımına getirilen yüzde 1'lik vergi kuyumcudan yapılan alışverişi kapsamıyor         
12:45
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı         
12:37
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı         
12:36
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı         
12:33
Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız Bayrampaşaspor Başkanı Cengiz Günaydın, rezerv lige tepkili: Eğer kurulursa, TFF'ye dava açacağız         
12:32
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi         
12:28
Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu Victor Valdes, İspanya 4. Lig ekibi Horta'nın teknik direktörü oldu         
12:27
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı         
12:25
İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti İtalyan basını, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da değil Almanya'da oynanacağını iddia etti         
12:24
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı         
12:22
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 378,5 liradan işlem görüyor         
12:17
22 yaşındaki genç 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti         
12:16
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız         
12:11
Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı Komedyen Cem Yılmaz, villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı         
12:05
Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor Yükselişini sürdüren dolar 6,82'den işlem görüyor         
12:03
Arabadan inmek yasak! Karantinada bunalan İstanbullular, açık hava sinemasında buluştu Arabadan inmek yasak! Karantinada bunalan İstanbullular, açık hava sinemasında buluştu         
11:48
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 14:54:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlat edindikleri otizmli çocuğu sponsorluk anlaşmaları yapıp terk eden YouTuber çifte tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]