Evlat eylemindeki aileler, şehitlere saygı yürüyüşü düzenledi - Son Dakika

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 240 ailenin 801 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 33 aile çocuklarına kavuşurken, evlat nöbeti tutan aileler şehitlere saygı yürüyüşü düzenledi.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan aileler, eylemlerinin 801'inci gününde 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenledi. Van, Muş ve Hakkari'de evlat nöbeti tutan annelerin yanı sıra, bazı sivil toplum kuruluşları, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşların da destek verdiği yürüyüşte, "Türk, Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganları atıldı. Yürüyüş öncesi açıklama yapan evlat nöbetindeki annelerden Ayten Elhaman, sadece evlatlarını istediklerini belirterek, "Biz sadece evlatlarımızı istiyoruz. HDP'nin iç yüzünü artık bütün dünya görsün. Biz anneler, burada feryat figan ederken, onlar çocuklarımızı kandırıp dağa götürme peşindeler. Kız ve erkek çocuklarını acımadan götürüyorlar. Ellerinden kalemi alıp, dağlarda taşlarda öldürüyorlar. Buradan evlatlarımıza sesleniyoruz, artık yeter, gelin. 33 evladımız geldi, hayatlarına özgürce devam ediyorlar, dışarıdalar, gezip dolaşıyorlar, annelerinin kucağındalar. Lütfen gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Korkmayın, bir gün bile ceza almayacaksınız. Güçlü devletimiz var" dedi.

"YA ÖLECEKSİN YA DÖNECEKSİN"

Evlat nöbetindeki bir diğer anne Necibe Çiftçi de evladına teslim olması çağrısında bulunarak, "Hakkari'den 2 evladım için geldim. Bir evladımı şehit ettiler, bir evladımı da dağa kaçırdılar. Allah'ın izniyle İnşallah bu HDP-PKK çökertilecek. Rojhat oğlum, geri dön, bak arkadaşların hepsi geri döndü. Sen de geri dön, yeter artık, ya öleceksin ya döneceksin. Su testisi su yolunda kırılır" diye konuştu.

(Beritan Kaya-İHA)