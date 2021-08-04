Evlat hasreti çeken anne Demir: "Orada kardeş kardeşi öldürüyorlar" - Son Dakika

Evlat hasreti çeken anne Demir: "Orada kardeş kardeşi öldürüyorlar"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 702. gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 702. gününde de sürüyor. Diyarbakır'dan oğlu 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Çocuğuna hasret kaldığını ve çocuğunu HDP'den istediğini belirten anne Demir, "702 gündür burada çocuklarımızı bekliyoruz. Almadan gitmiyor ve bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Aziz oğlum neredeysen gel bak çocuklar hepsi teslim oluyorlar, neredeysen gel orası senin yerin değil. Aziz ölmeden seni göreyim seni çok özledim, orada kardeş kardeşi öldürüyorlar gel eve" dedi.