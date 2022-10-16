Evlat hasreti çeken anne HDP'nin kızının üzerinden elini çekmesini istedi - Son Dakika
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Evlat hasreti çeken anne HDP'nin kızının üzerinden elini çekmesini istedi

16.10.2022 10:46

- Evlat hasreti çeken anne HDP'nin kızının üzerinden elini çekmesini istedi Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki umutlu bekleyişi devam ediyor.

- Evlat hasreti çeken anne HDP'nin kızının üzerinden elini çekmesini istedi

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki umutlu bekleyişi devam ediyor.

3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti bin 140'ıncı gününde de sürüyor.

9 yıldır kızı Ceylan Tekin'den haber alamadığını ifade eden anne Türkan Mutlu, HDP'nin kızını kandırıp dağa kaçırdığını ileri sürdü. Çocuğunun dönmeyene kadar HDP il binasının önünden ayrılmayacağını söyleyen Mutlu, "9 yıldır kızım Ceylan'ı arıyorum. Hakkım olan evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum. Kızım zaten okul okuyordu. Bu zaman zarfında HDP kızımı kandırıp PKK aracılığıyla dağa kaçırdı. Bir kız çocuğunun yeri annesinin yanıdır" dedi.

Kızı Ceylan'a teslim ol çağrısında bulunan Mutlu, "Kızım Ceylan eğer beni bir yerde görüp ve duyuyorsan çık gel. Seni orada kandırıyorlar. Gel teslim ol. Herhangi bir ceza uygulanmayacak. 38 evlat devlete teslim oldu. Çocukların hepsi annelerinin yanında. Gelmeyene kadar senin peşini bırakmayıp aramaya devam edeceğim. HDP evladımın üzerinden elini çeksin. Ceylan'ımı bana geri versinler" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlat hasreti çeken anne HDP'nin kızının üzerinden elini çekmesini istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlat hasreti çeken anne HDP'nin kızının üzerinden elini çekmesini istedi - Son Dakika
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