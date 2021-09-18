Evlat hasreti çeken baba Bingöl: "HDP o kadar delikanlıysa Kürt partisi ise, beni savunsun" - Son Dakika

- Evlat hasreti çeken baba Bingöl: "HDP o kadar delikanlıysa Kürt partisi ise, beni savunsun"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 748. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 748. gününde de sürüyor. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay için evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Baba Şevket Bingöl, "3 yıldır burada oturuyoruz, maalesef HDP'den herhangi bir açıklama gelmedi. Bizden kaçıyorlar çünkü suçlu, çocuklarımızı onlar götürdü, biz suçlu olsaydık biz kaçardık ama onlar suçlu. Bugün HDP olmasa PKK olmaz, evlatlarımızı götürmüş dağda ölüme terk etmiş bizi de burada. Allah rıza için gelip bize bir cevap vermeniz lazım. Bizim çocuklarımızı siz götürdünüz bizden kaçmayın. Bu işin sonu çok kötüye gidecek biz çocuklarımızı istiyoruz. Sizden para, pul, ekmek istemiyoruz, biz sadece evlatlarımız olan hakkımızı istiyoruz. Bu insanlara yazık günah değil mi, HDP olmasa PKK olmaz. PKK zaten İsrail'in kuklası onları kullanıyor, HDP'de çocuklarımızı onlara parayla satıyor. Kendi çocuklarını Avrupa'da okutuyorlar biz bunu kabul etmiyoruz. HDP diyor ki ben Kürt partisiyim hangi Kürdün partisi. Gelsin burada yanımızda otursun PKK'yı kınadığını ve evlatları istediklerini söylesin çadırı bırakıp evime gideceğim. O kadar delikanlıysa Kürt partisi ise, gelsin burada beni savunsun. Ben çocuğumu almadan buradan ayrılmayacağım her ne şartlarda olursa olsun. Tuncay oğlum bak 32 kardeşin geldi teslim oldu, ailelerine verdiler sende gel teslim ol nerede bir asker, polisi görüyorsan kaç teslim ol" dedi.