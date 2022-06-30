Evlat hasretini koruyucu aile olarak dindirdiler - Son Dakika
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Evlat hasretini koruyucu aile olarak dindirdiler

30.06.2022 12:31

Bolu'da yaşayan 7 yıllık evli Mehmet ve Özlem Buralı çifti, çocuk özlemini koruyucu aile olarak giderdi.

Bolu'da yaşayan 7 yıllık evli Mehmet ve Özlem Buralı çifti, çocuk özlemini koruyucu aile olarak giderdi.

Mehmet (37) ve Özlem Buralı (31), evlat edinmek için başvuruda bulundukları Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yapılan bilgilendirmeler sonucunda koruyucu ailelik sistemiyle tanıştı.

Buralı çifti, prosedürün daha kolay olması dolayısıyla koruyucu aile olmaya karar verdi.

Mehmet ve Özlem Buralı, işlemlerin tamamlanmasının ardından yaklaşık 6 ay önce koruyucu ailelik sistemiyle yıllardır özlemini çektikleri evlat sevgisini tattı.

Buralı çifti, henüz 1 yaşını doldurmamış çocuklarına sıcak yuva sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

"Kendi çocuğumuz da olsaydı yine koruyucu aileliği düşünürdüm"

Özlem Buralı, AA muhabirine, çocukları çok sevdiğini ve uzun süre evlat hasreti çektiğini söyledi.

Evlat edinmek isterken koruyucu aile sistemiyle tanıştıklarını belirten Buralı, "İyi ki koruyucu aile olmuşuz. Biz çok üzüldük, hep bir çocuğumuz olsun istedik. Böyle bir hizmetin olduğunu duyunca 'Keşke daha önce yapsaydık.' diyoruz. Mutluyuz." şeklinde konuştu.

Buralı, çocuk sahibi olamadıklarını dile getirerek, "Kendi çocuğumuz da olsaydı yine koruyucu aileliği düşünürdüm. Bir çocuğa aile olmak, onun mutluluğunu görmek bizi daha çok mutlu ediyor. Bence biyolojik çocukları olanların bile bir çocuğun aile ortamında büyümesini sağlaması çok önemli. Kaldıkları yerde kesinlikle gerekeni yapıyorlardır. Ama onunla ayrı ilgilenmek bambaşka. İlerleyen süreçte biyolojik çocuğum olmazsa ikinci koruyucu çocuğu da düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Annelik duygusunu yaşamak için doğurmanın şart olmadığını söyleyen Buralı, şöyle devam etti:

"Bizim bir de kedimiz var. Ona da annelik yaptığımı düşünüyorum. Gerçekten doğurmak değil annelik. Onun bakımını üstlenmek, onun için iyi şeyler düşünmek, ona göre hareket etmek bence anne babalık. Kendim doğurmuşum gibiyim, hastanede doğumdan sonra doktor çocuğu getiriyor ya o his nasıl bir şey bilmiyorum ama onu ilk aldığımda öyle hissettim.

Her insanın kendi çocuğunu doğurarak ona annelik yapmayı ister ancak bu herkes için mümkün değil. Bu çocuklarımızın hiçbir günahı yok. Onlar anne babaya, biz de çocuğa hasretiz. İşte bu şekilde tamamlandık."

Buralı, en büyük üzüntülerinin iş kazası soncu hayatını kaybeden kayınpederinin kızlarını görememesi olduğunu aktararak, çocuğu olan ya da olmayan herkese koruyucu aile olmayı tavsiye etti.

"Akşam olsun bir an önce eve gelelim, sarılalım, oynayalım istiyoruz"

Mehmet Buralı da koruyucu aile oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Koruyucu ailesi oldukları kızları evlerine geldiği andan itibaren mutluluklarının katlandığını anlatan Buralı, "Akşam olsun bir an önce eve gelelim, sarılalım, oynayalım istiyoruz. Kendi çocuğumuz olsa bir farkı olmazdı. Şu anda her şey onun için. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hiç ağlaması sızlaması olmadı. Zaten duygusal bir çocuk, bize hemen alıştı." açıklamasında bulundu.

Buralı, ilerleyen dönemde başka bir çocuğa daha koruyucu aile olabileceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Evlat hasretini koruyucu aile olarak dindirdiler - Son Dakika

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