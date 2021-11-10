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Son dakika haber: Oğlunun çıkardığı yangından kaçtı, sığındığı evde kalp krizinden öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Oğlunun çıkardığı yangından kaçtı, sığındığı evde kalp krizinden öldü

10.11.2021 18:34

Son dakika haberleri: Oğlunun çıkardığı yangından kaçtı, sığındığı evde kalp krizinden öldü Gaziantep'te yaşadıkları evi yakarak, havaya silahla ateş eden oğlunun elinden kurtulan kadın, sığındığı komşusunun evinde kalp krizinden hayatını kaybetti.

Oğlunun çıkardığı yangından kaçtı, sığındığı evde kalp krizinden öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşadıkları evi yakarak, havaya silahla ateş eden oğlunun elinden kurtulan kadın, sığındığı komşusunun evinde kalp krizinden hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde yaşanan olayda madde bağımlısı olduğu ileri sürülen F.T., annesi Fatma T. ile tartışarak, evi ateşe verdi. Siniri geçmeyen ve belindeki silahla evin içerisinde havaya ateş eden F.T.,'nin elinden kurtulmaya başaran anne büyük bir panik ile evden kaçtı. Komşusunun evine sığınan ve büyük korku yaşayan anne Fatma T.,'nin kalbi evladının yaşattıklarına dayanamadı. Fenalaşan kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybetttiği tespit edildi.

Yanan ev olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, anne Fatma T'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Son dakika haber: Oğlunun çıkardığı yangından kaçtı, sığındığı evde kalp krizinden öldü
Son dakika haber: Oğlunun çıkardığı yangından kaçtı, sığındığı evde kalp krizinden öldü
Son dakika haber: Oğlunun çıkardığı yangından kaçtı, sığındığı evde kalp krizinden öldü
Son dakika haber: Oğlunun çıkardığı yangından kaçtı, sığındığı evde kalp krizinden öldü
Son dakika haber: Oğlunun çıkardığı yangından kaçtı, sığındığı evde kalp krizinden öldü
Son dakika haber: Oğlunun çıkardığı yangından kaçtı, sığındığı evde kalp krizinden öldü
Son dakika haber: Oğlunun çıkardığı yangından kaçtı, sığındığı evde kalp krizinden öldü

Kalp Krizi, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Oğlunun çıkardığı yangından kaçtı, sığındığı evde kalp krizinden öldü - Son Dakika


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