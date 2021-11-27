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Evlat nöbeti 818'inci gününde devam ediyor - Son Dakika

Evlat nöbeti 818'inci gününde devam ediyor

27.11.2021 15:27

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbetinin 818'inci gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbetinin 818'inci gününde devam ediyor.

Evlat nöbetine dün bir aile daha katıldı. Dağa kaçırılan çocuklarının dönmesini bekleyen aile sayısı 246'ya yükseldi.

2014 yılında İzmir'in Menemen İlçesinde evden işe gitmek için çalıştığı inşaata giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 26 yaşındaki Abdulkadir Kaman'ın annesi Esmer, babası Memduh ve kardeşi Muhammet Emin Kaman, Tekirdağ'dan Diyarbakır HDP il binası önüne gelerek nöbete katıldı.

10 yaşındaki Muhammed Emin abisine gözyaşları içinde "geri dön" çağrısı yaptı. O anlar yürekleri dağladı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbeti 818'inci gününde devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlat nöbeti 818'inci gününde devam ediyor - Son Dakika
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