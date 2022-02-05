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Evlat nöbeti 887'nci gününde kararlılıkla sürüyor - Son Dakika

Evlat nöbeti 887'nci gününde kararlılıkla sürüyor

05.02.2022 14:13
Evlat nöbeti 887'nci gününde kararlılıkla sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 887.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 887. gününde de devam ederken, 7 yıldır kardeşinden haber alamayan abla Ruken Canbey, "Kardeşim 2015 yılında yüzde 70 engelli raporu olmasına rağmen bir şekilde PKK'lılar tarafından kaçırıldı" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 887. gününde de sürüyor. Aileler çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken, 2015 yılında dağa kaçırılan kardeşi Muhammed Canbey için nöbete katılan abla Ruken Canbey, kardeşini HDP ve PKK'dan istedi.

"Yüzde 70 engeli olan kardeşim içim buradayım"

Kardeşinin HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia eden Ruken Canbey, "Ben yüzde 70 engeli olan kardeşim Muhammet için buradayım. Kardeşim 2015 yılında yüzde 70 engelli raporu olmasına rağmen bir şekilde PKK'lılar tarafından kaçırıldı. Kardeşimin hem psikolojik sorunları vardı hem de yüzde 70 engelliydi. Kaçırdılar, bunun başka bir açıklaması yok. 2015 yılından bu yana da hiçbir şekilde haber alamıyoruz" diye konuştu.

Kardeşine teslim olması için de çağrıda bulunan abla Canbey, "Buradan kardeşime sesleniyorum, asker ile polisi nerede bulursa teslim olsun gelsin eve, dönsün gelsin kardeşimi istiyoruz. Biz seni çok özledik orada senin beynini yıkamalarına izin verme" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Evlat nöbeti 887'nci gününde kararlılıkla sürüyor
Evlat nöbeti 887'nci gününde kararlılıkla sürüyor

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbeti 887'nci gününde kararlılıkla sürüyor - Son Dakika


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