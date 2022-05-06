Evlat nöbeti 977'nci gününde - Son Dakika
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Evlat nöbeti 977'nci gününde

06.05.2022 12:29

Evlat nöbeti 977'nci gününde Ailelerin direnişi devam ediyor Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 977. gününde devam ediyor.

Evlat nöbeti 977'nci gününde

Ailelerin direnişi devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 977. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 977'nci gününde de devam ediyor. Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetinde olan anne Pınar Biçer, Van'dan geldiğini evlat nöbetinde olduklarını söyledi. Kızının 2015'te HDP'liler tarafından kandırılıp terör örgütü PKK tarafından da dağa kaçırıldığını iddia eden anne Biçer, kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Kızının bir an önce güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini söyledi. Biçer, "Kızımı arıyorum ve bulamıyorum, neredeysen sesimi uyuyorsan bize bir cevap ver ve ulaş. Neredesin sen gelmeden bu çadırı terk etmeyeceğim, ölene kadar buradayım, orası senin yerin değil. Taşların altında savaş var, Türk devletine teslim ol, ailecek buradayız. Baban, ablan ve kardeşinle beraber buradayız. Bayram gün evimiz taziye yeriydi, bayramı hiç yaşayamadık ne olursun ulaş ve bize kavuş kızım" dedi.

Evlat nöbeti 977'nci gününde
Evlat nöbeti 977'nci gününde
Evlat nöbeti 977'nci gününde
Evlat nöbeti 977'nci gününde
Evlat nöbeti 977'nci gününde
Evlat nöbeti 977'nci gününde

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3. Sayfa, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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