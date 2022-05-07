Evlat nöbeti 978'inci gününde - Son Dakika
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Evlat nöbeti 978'inci gününde

07.05.2022 12:18

- Evlat nöbeti 978'inci gününde Acılı baba Nuretttin Ödümlü: "Gariban insanların çocuklarının kanı üzerinden mecliste cirit atıyorsunuz" Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 978. gününde devam ediyor.

- Evlat nöbeti 978'inci gününde

Acılı baba Nuretttin Ödümlü:

"Gariban insanların çocuklarının kanı üzerinden mecliste cirit atıyorsunuz"

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 978. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 978'inci gününde de devam ediyor. Evladı Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü, çocuğuna teslim olması çağrısında bulundu. Ödümlü, "2014'ten beri köy korucusu ve muhtar olduğum için HDP'liler beni seçtiler ve evladımı alıp götürdüler. 9 yıldır evladımla konuşamıyorum, görüşemiyorum. 2019'da ölüm haberi geldi, vicdanı olan insanlara soruyorum durumum ne kadar zor ki oğlumun ölüm haberi geldi fakat ölmüş mü ölmemiş mi bilmiyorsun 3 yıldır öyle yaşıyorum. HDP'lilere sesleniyorum sizin yandaşlarınız kaybolduğu zaman 24 saate Hakkari'den Edirne'ye kadar yakıp yıkıyorsunuz. Benim 9 yıldır evladım kayıptır nerede size soruyorum? Siz insan mısınız, değilsiniz. Vicdan ve merhametiniz yok mu bu gariban insanların çocuklarının kanı üzerinden mecliste cirit atıyorsunuz. Ölmeyecek misiniz, ölüm var dünya malı sizi kurtarmaz öbür dünyada hesabını vereceksiniz" dedi.

Evlat nöbeti 978'inci gününde
Evlat nöbeti 978'inci gününde
Evlat nöbeti 978'inci gününde
Evlat nöbeti 978'inci gününde

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbeti 978'inci gününde - Son Dakika


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