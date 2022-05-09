Evlat nöbeti 980'inci gününde - Son Dakika
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Evlat nöbeti 980'inci gününde

09.05.2022 12:36

Evlat nöbeti 980'inci günündeDİYARBAKIR Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 980'ıncı gününde devam ediyor.

Evlat nöbeti 980'inci gününde

DİYARBAKIR Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 980'ıncı gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 980'ıncı gününde de devam ediyor. Kütahya'dan gelip oturma eylemini sürdüren anne Hatice Levent, kızının Bitlis'te üniversite okuduğu dönemde bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını ileri sürdü. Kızı için geldiğini, kızını almadan gitmeyeceğini aktaran Levent, "Bize neden bu azapları çektiriyorlar, neden bu kötülükleri gösteriyorlar. Bizim çocuklarımız oralara laik çocuk değil, kendi çocuklarını götürsünler. O mağaralardan bizim yavrularımızı çıkartıp bizlere versinler. Bizim çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler, biz yavrularımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Bizim çoklarımızın hiçbir suçu yok, onların eli kalem tutacaktı, ellerine silah verdiler o silahlar kendilerine dönsün. Kendi çocuklarını o mağaralara götürüp yaşasınlar, bizim çocuklarımız oralara laik çocuk değil. Fadimem, eğer beni görüyorsan kaç gel, askere teslim ol. Biz sizi çok özledik, bu hasretimizi bitirin" dedi.

Evlat nöbeti 980'inci gününde
Evlat nöbeti 980'inci gününde
Evlat nöbeti 980'inci gününde
Evlat nöbeti 980'inci gününde
Evlat nöbeti 980'inci gününde
Evlat nöbeti 980'inci gününde
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbeti 980'inci gününde - Son Dakika


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