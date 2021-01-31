Evlat nöbeti kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor - Son Dakika

Evlat nöbeti kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor

31.01.2021 13:00

Evlat nöbeti kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlatan aileler, kısıtlama nedeni ile eylemlerine kaldıkları otelde devam ediyor.

Evlat nöbeti kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlatan aileler, kısıtlama nedeni ile eylemlerine kaldıkları otelde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı illerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi, 517'nci gününde de sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kaldıkları otelde devam etti.

Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta HDP tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbeti tutmaya devam ettiğini kaydetti. Begdaş, "Oğlum gideli 21 ay oldu, HDP binasından. Ameddireniş gurubunda kaydı vardı, bizden habersiz kaydetmişler. Onların birçoğu tutuklandı grup da kapatıldı. Allah devletten razı olsun gerekeni yaptılar. Sonuna kadar HDP ile mücadele edeceğim benim oğlum oradan gitti. Oğlumun orada montu ve kimliği çıktı hepsi mahkemede belli. Ateş düştüğü yeri yakar, ben HDP'nin peşini bırakmayacağım benim oğlumu o götürdü başka biri götürmedi. Her şey tespitli mahkeme kağıdında da var, Allah'ın izniyle oğlumu alıp öyle gideceğim" dedi.

Evlat nöbeti kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor
Evlat nöbeti kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor
Evlat nöbeti kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor
Evlat nöbeti kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbeti kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor - Son Dakika


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