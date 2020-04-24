'Evlat nöbeti'ndeki aileler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle eylemlerine ara verdi - Son Dakika

'Evlat nöbeti'ndeki aileler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle eylemlerine ara verdi

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ara verdi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ara verdi. Diyarbakır'da Hacire Akar'ın geçen yıl 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet Akar için HDP il binası önünde başlattığı, 3 Eylül'den itibaren de çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin devam ettirdiği oturma eylemine, 31 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ara verildi. Oturma eylemini sürdüren 134 aile, kentte kaldıkları otelde yasağın bitmesini bekliyor.Pazar gecesi saat 00.00'da bitecek yasağın ardından aileler oturma eylemine devam edecek.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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