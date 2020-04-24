'Evlat nöbeti'ndeki aileler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle eylemlerine ara verdi - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ara verdi.
Diyarbakır'da Hacire Akar'ın geçen yıl 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet Akar için HDP il binası önünde başlattığı, 3 Eylül'den itibaren de çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin devam ettirdiği oturma eylemine, 31 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ara verildi. Oturma eylemini sürdüren 134 aile, kentte kaldıkları otelde yasağın bitmesini bekliyor.Pazar gecesi saat 00.00'da bitecek yasağın ardından aileler oturma eylemine devam edecek.