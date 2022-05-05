Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı - Son Dakika
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Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı

05.05.2022 12:47
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı

ÇOCUKLARI terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.

ÇOCUKLARI terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı. HDP'lilerin çelengi atmak istemesi üzerine arbede yaşandı.

Çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden Celil Begdaş, Süleyman Aydın ve Nihat Aydın, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde 976 gündür 'evlat nöbeti' tutan aileleri temsilen Ankara'da HDP Genel Merkezi önünde protestoda bulundu. Ellerinde PKK'nın kaçırdığını söyledikleri çocuklarının fotoğrafları da bulunan 3 kişi, 'Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz' yazılı siyah çelenkle HDP binası önüne geldi. Bu sırada dışarıya çıkan HDP milletvekili Ayşe Acar Başaran ve partililer, tepki gösterdi. Partililer, siyah çelengi alıp, atmak isteyince polis ile HDP'liler arasında arbede çıktı. Bu sırada aileler, Evlatlarımızı geri verin sloganı attı.

Gerginliğin sona ermesi ardından aileler adına Celil Begdaş açıklama yaptı. Begdaş, Benim oğlum 15 yaşında hastaydı. 9 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuğun dağda ne işi var Peki bizim evlatlarımız nerede Benim ne gündüzüm ne gecem ne bayramım var. HDP her zaman Kürtleri kandırdı. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma teşekkür ederim. Bu HDP hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi olamaz. Bizi bize bıraksınlar. Ben burada Türküm, Diyarbakır'da Kürtüm, Trabzon'da Lazım. Ben evladım gelene kadar bunun peşini bırakmam dedi.

Aileler, açıklama yaptıktan sonra HDP önünden ayrılırken, polisin önlemleri sürüyor.

Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı

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Evlat nöbeti tutan babalar HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı Evlat nöbeti tutan babalar HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı (2) Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı - Son Dakika


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