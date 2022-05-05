Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı (3) - Son Dakika
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Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı (3)

05.05.2022 16:47
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı (3)

Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı (3)2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDIHDP Genel Merkezi önünde toplanan bir grup partili, binaya girmek isteyince 3'üncü kez gerginlik çıktı.

Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı (3)

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

HDP Genel Merkezi önünde toplanan bir grup partili, binaya girmek isteyince 3'üncü kez gerginlik çıktı. Polis, partiye girmek isteyen gruba izin vermedi. Çıkan arbedede partililerden Mehmet Sait Sırdaş ve Yunus Emre Şahan gözaltına alındı. HDP önünde çıkan olaylarda gözaltına alınanların sayısı 8'e yükselmiş oldu. Polis, diğer partilileri ise uzaklaştırdı. Polisin bina önündeki önlemleri sürüyor.


Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı (3)
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı (3)
Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı (3)
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Halkların Demokratik Partisi, Polis, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlat nöbeti tutan aileler HDP'ye siyah çelenk bıraktı, gerginlik yaşandı (3) - Son Dakika
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