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Evlat nöbeti tutan ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 33'ncü gününde

1 saat önce

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 33'ncü gününe girdi.

Evlat nöbeti tutan ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 33'ncü gününde, System.String[]

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi, 33'ncü gününe girdi. Polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya, HDP'yi kast ederek, "Bunların milletvekili çıkıp diyor; biz siyasi partiyiz ama siyasi parti değil bunlar, bunlar teröristtirler. Milletvekilleri bile teröristtir. Bunlar çıkıp demesin, biz PKK'yı ya da terör örgütünü tanımıyoruz. Bunların hepsi teröristtir" dedi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 33'ncü gününde devam ediyor. Mardin'in Derik ilçesinden gelen Şeyhmus Kaya, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başlamıştı. Kaçırıldığı günden bugüne kadar umudunu yitirmeyen baba Şehmus Kaya, 33 gündür oğlundan bir haber alabilmek için HDP önünde oturma eyleminde olduğunu belirterek, umudunu hiç yitirmeyeceğini söyledi

"BUNLAR SİYASİ PARTİ DEĞİL, TERÖRİSTTİR"

Çocuklarını alamadan HDP il binası önünden gitmeyeceğini belirten baba Kaya, 33 gündür burada oturduğunu söyledi. Baba Kaya, "HDP'liler tarafından bir gelişme yok ve maaşlarını alıp içeride oturuyorlar ve bu içeride olanlardan bir umut beklemiyorum. Bunların milletvekili çıkıp diyor, biz siyasi partiyiz ama siyasi parti değil bunlar, bunlar teröristtir. Milletvekilleri bile teröristtir. Bunlar çıkıp demesin, biz PKK'yı ya da terör örgütünü tanımıyoruz. Bunların hepsi teröristtir" ifadelerini kullandı.

"ÜZÜNTÜDEN PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Beş yıldan bu yana oğlunu aradığını belirten baba Kaya şunları söyledi;

"Ben oğlumu beş yıldır arıyorum. Çok üzgünüm ve çok hastalığımız var. Çok zor durumdayız. Aile olarak üzüntüden psikolojimiz bozuldu. Beni burada bırakın kaybolurum."

(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
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