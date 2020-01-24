Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 73'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 73'ye yükseldi - Son Dakika

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 73'ye yükseldi

6 saat önce

-Diyarbakır'da HDP il binası önündeki çadırda çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 144 gündür oturma eyleminde olan ailelere katılım sürüyor.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 73'ye yükseldi, System.String[]

- Diyarbakır'da HDP il binası önündeki çadırda çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 144 gündür oturma eyleminde olan ailelere katılım sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 144'üncü gününde aile sayısı 73'e yükseldi. Ankara Okan Üniversitesi Tarım Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Recep Deniz'in (21) annesi Şefika ve babası Mustafa Deniz, çocuklarının PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldüğü söyledi.

Oğlunun tek amacının okumak olduğunu belirten baba Deniz, "Benim oğlum tarım mühendisliğini okuyordu ve PKK ile uzaktan yakından alakası yoktu. Oğluma sesleniyorum. Recep bak biz buraya gelmişiz senin için korkma oğlum kaç teslim ol devlete, sana zarar gelmez" dedi.

Anne Şefika Deniz de Türkçe bilmediği için Zazaca ağıt yakarak, "Oğlum çık gel teslim ol devlete, kurban olduğum" diyerek gözyaşlarına hakim olmadı.

(Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Selahattin Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanlığı'na kapıları kapattı
Soylu: "Dağda 500 terörist kaldı" UNESCO korumasındaki 7 bin yıllık Diyarbakır surlarına balkon yapıldı Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 20:37:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 73'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]