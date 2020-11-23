Evlat nöbeti tutan anne: Kızımın öğretmen olma hayalini çaldılar - Son Dakika

Evlat nöbeti tutan anne: Kızımın öğretmen olma hayalini çaldılar

23.11.2020 14:17
Evlat nöbeti tutan anne: Kızımın öğretmen olma hayalini çaldılar, System.String[]

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 176 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 448'inci günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 176 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 448'inci günde de sürüyor. 6 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için evlat nöbeti tutan anne Aydan Arslan, "Kızım öğretmen olmak istiyordu. Kızımın hayalini çaldılar. Kızımı benden ettiler. Kızımın yeri annesinin yanıdır" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

20 AİLE EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.'KIZIM ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORDU'

Diyarbakır'da, 6 yıl önce, 16 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemi yapan Aydan Arslan, "Kızım kandırılarak dağa götürüldü ve satıldı. Ben bir yıldır burada feryat ediyorum, Ağlıyorum. Hastalık, yaz ve kış demeden buradayım. Kızım, gel güvenlik güçlerine teslim ol. HDP seni kandırmış ve gözünü korkutmuş. Kızım öğretmen olmak istiyordu. Kızımın hayalini çaldılar. Kızımı benden ettiler. Kızımın yeri annesinin yanıdır. 6 yıldır bu hasreti ve acıyı çekiyorum. Buradaki annelere ve babalara günah" diye konuştu.


Evlat nöbeti tutan anne: Kızımın öğretmen olma hayalini çaldılar
Evlat nöbeti tutan anne: Kızımın öğretmen olma hayalini çaldılar
Evlat nöbeti tutan anne: Kızımın öğretmen olma hayalini çaldılar
Evlat nöbeti tutan anne: Kızımın öğretmen olma hayalini çaldılar
Evlat nöbeti tutan anne: Kızımın öğretmen olma hayalini çaldılar
Evlat nöbeti tutan anne: Kızımın öğretmen olma hayalini çaldılar
Evlat nöbeti tutan anne: Kızımın öğretmen olma hayalini çaldılar

Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbeti tutan anne: Kızımın öğretmen olma hayalini çaldılar - Son Dakika


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