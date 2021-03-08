DİYARBAKIR - Evlat nöbeti tutan annelerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde HDP ve PKK'ya tepki - Son Dakika

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine devam eden anneler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde HDP ve PKK'ya tepki gösterdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 553. gününde devam ediyor.

Anneler adına açıklama yapan Ayşegül Biçer, HDP önünde başlattıkları oturma eylemini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde devam ettirdiklerini söyledi.

Her fırsatta sözde kadın haklarını savunan HDP'nin 553 gündür annelerin seslerini duymadığını belirten Biçer, şunları kaydetti:

"Madem kadınlar sizin için bu kadar değerli, Diyarbakır annelerini neden görmezden geliyorsunuz? Ey HDP 'biz sırtımızı PKK/ YPG'ye yasladık' sözleriyle yere göğe sığdıramadığınız hain örgütünüze neden annelerinden koparılıp kandırılan evlatların, kız çocuklarının ve kadınların akıbetini sorup hakkını savunmuyorsunuz. Her konuda rapor hazırlarken neden bugün kız çocuklarını taşeron örgütün savaştırmasına, tecavüze uğramalarına, gördükleri kötü muamele ve öldürülmelerine ilişkin rapor hazırlamıyorsunuz? Diyarbakır anneleri olarak burada nöbet tutmaya devam ederek HDP ve PKK'nın çocuklarımızı artık elimizden almasına ve kandırmasına müsaade etmeyeceğiz. Artık yeter, kızlarımızı kandırıp kaçıranları lanetliyoruz."

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Biçer, dağdaki son evlat annesine kavuşana kadar nöbeti sürdürerek mücadelelerine devam edeceklerini aktardı.

Açıklamanın ardından anneler, "Kadınız anayız, nerde bizim hakkımız" sloganı attı.

Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle eylemi sürdüren anne Fatma Akkuş ise kendileri için kadınlar gününün olmadığını ve çocuklarının geldiği günün kadınlar günü olacağını kaydetti.

Kızından ayrı 6 yıldır acı çektiğini ve ve 6 saniye bile olsa sesini duymak istediğini belirten Akkuş, "Bizim üzerimizden oynadıkları yeter artık. Artık çocuklarımızı geri getirsinler. Benim kızım da anne olacaktı. Hani haklarımız. Haklarımız olan çocuklarımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. 6 yıldır ağlıyoruz. Ancak bugün bize daha çok acı veriliyor. Kadınlar gününü kutlayamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylemde yer alan Nihal Çiftçi de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hakkı olan evladını istediğini ifade etti.

HDP'nin bugün kadınlar günü ile ilgili miting yaptığını hatırlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Hangi kadınların haklarını savunuyor? Dağa kaçırdıkları genç kızların mı yoksa burada ciğerini söke söke aldıkları annelerin günlerini mi kutluyor? Çok merak ediyorum. Başka yerlerde miting yapacaklarına gelip buradaki anneleri görsünler. Bizi ne hale getirmişler ve gelip eserlerini görsünler. Bugün çiçek alıyorum ama onlar benim çiçeğimi içimden söke söke aldı. Bugüne özel ben o çiçeğimi istiyorum. Oğlumu getirsinler ve oğlum dönene kadar hiçbir şekilde buradan kalkıp gitmiyorum."