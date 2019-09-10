Son Dakika Haberleri: Evlat nöbeti tutan annelere Düzce'den destek
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Evlat nöbeti tutan annelere Düzce'den destek

1 saat önce

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırıldığı için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yaparak evlat nöbeti tutan annelere Düzcelilerden destek geldi.

Evlat nöbeti tutan annelere Düzce'den destek, System.String[]

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırıldığı için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yaparak evlat nöbeti tutan annelere Düzcelilerden destek geldi.

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Annelerin eylemine Düzce'den de destek geldi. Düzce Anıtpark Meydanı'nda toplanan STK, siyasi parti temsilciler ve vatandaşlar Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını belirten afişler açarak, desteklediklerini belirtti. Grup adına konuşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Mehmet Ali Çelik, Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını ifade ederek "Öncelikle bizler son günlerde gündemde olan Diyarbakırlı annelerin yaptığı eylem nedeniyle Düzce'de farkındalık oluşturmak için burada toplandık. Bizler şunu vurgulamak istiyoruz. Biz toplumdaki her türlü haksızlığa, her türlü sıkıntıya parmak basmak ve mücadeleye katılmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bugün o anneler bizim için değerli. Niçin değerli? 2019-2020 eğitim yılı içinde başlayan son günlerde televizyon ve basında gördüğümüz özellikle annelerimizin yaptığı bu eylem bizleri üzmüştür. Bizde bu annelere nasıl katkıda bulunabiliriz diye bir araya toplandık. Bugün Düzce'den onlara kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz." dedi.

Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğitim sadece matematikten, fenden, edebiyattan meydana gelmez. Eğitim aslında bugün Diyarbakırlı annelerin bize anlatmış olduğu öğretide olduğu gibi önce ahlaktan, maneviyattan ve vatan sevgisinden, aile içindeki birlikten başlar. Bu çerçevede eğitimin ne kadar önemli olduğunu Diyarbakırlı annelerimiz gayet net bir şekilde ortaya koymuştur. Bizler bu annelerimizin öğrettiği öğreti doğrultusunda bu eğitim yılında aslında çocuklarımızı maddi olanaklardan çok manevi olarak vatanını, memleketini, seven ahlaklı bireyler haline getirebilmek adına yapılacak çalışmalar için bu senenin başlangıç olmasını ve Diyarbakırlı annelerimizin yaptığı eylemin bizlere ilham vermesini talep ediyoruz. Aynı zamanda biz Düzceliler olarak ailelerimizle birlikte buraya gelirken mahsulümüz olan fındığı da buraya getirdik. Kendilerine dua haricinde buradan gıda olsun, güçleri artsın, yaptıkları eyleme değer katsın manasıyla onlara fındıkta göndereceğiz. Biz hem kalben hem de fiilen yanlarındayız. Canı gönülden kendilerini destekliyoruz"

Konuşmanın ardından alanda toplananlar, Diyarbakırlı anneler için dualar okuduktan sonra sessiz bir şekilde dağıldı.

(Ali Yıldız - Selçuk Akyol/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:10 Kaynak: İHA
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