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Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı - Son Dakika

Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı

25.08.2021 13:16
Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı, System.String[]

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileleri temsilen iki baba, Ankara'da HDP Genel Merkezi binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileleri temsilen iki baba, Ankara'da HDP Genel Merkezi binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Celil Bektaş ve Süleyman Aydın, HDP Genel Merkezi'ne, "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" yazılı çelenk bıraktı, ardından gazetecilere açıklama yaptı.

PKK terör örgütü tarafından oğlunun iki yıl önce dağa kaçırıldığını söyleyen Bektaş, HDP'nin Kürtleri temsil edemeyeceğini belirtti.

Baba Celil Bektaş, PKK terör örgütünün, Kürtlerin yakasından elini çekmesini isteyerek, "Var olsun devletimiz sırtımızdadır. Biz bir şey kaybetmedik, kazandık. 300 evladımızı getirdik. Bunların 30'u çadırdaki ailelerin çocukları. Biz Amerika'nın uşağı değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyetinin Kürt'üyüz. Bizim evladımız gelene kadar HDP'nin peşini bırakmayacağız." diye konuştu.

"Doğu'da PKK ve HDP zulmü var"

Oğlu 6 yıla önce dağa kaçırılan Süleyman Aydın da Diyarbakırlı aileleri temsilen geldiklerini belirterek, HDP'nin, oğlunun terör örgütünden kurtulması konusunda destek vermesini istediğini dile getirdi.

Aydın, ilaç tedavisi gören eşinin, oğlunun hasretiyle yanıp tutuştuğunu aktararak, şunları söyledi:

"Neden bizim çocuklarımızı PKK'ya satıyorlar. Bunlar da hiç mi vicdan yoktur. HDP zaman zaman açıklamasında diyor ya 'Zulüm var Doğu'da'. Doğrudur PKK zulmü, HDP zulmü var. 9 yaşındaki çocukları dağa göndermek zulüm değil midir? Biz HDP önünde eylem yaptığımızda, HDP milletvekilleri bize 'Siz burada oturuyorsunuz, devlet sizin çocuklarınızı bombalıyor. Peki devlet bizim çocuklarımızı bombalamış olsaydı 30 evladımız nasıl geldi. HDP bir kez daha devletimizin büyüklüğünü görsün. Devletimizin ne kadar çocuklarımız için hassas çalıştığını görsün."

Herkesin, evlat nöbetinin üçüncü yılına girileceği 3 Eylül'de, "teröre karşı durma" çağrısına destek vermesini isteyen baba Süleyman Aydın, " Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istiyorsun. Peki 9 yaşındaki çocuğun tahliyesi nerede? Bu çocuklarımızın tahliyesini neden istemiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın'a çağrı yapan baba Aydın, "Oğlum güvenlik güçlerine teslim olun. HDP ve PKK'dan bize hayır gelmez. İyi bir yer olsaydı HPD milletvekilleri kendi çocuklarını dağa gönderirlerdi. HDP milletvekilleri sizin çocuklarınız nerede? Süleyman Aydın, Celil Bektaş'ın çocukları nerede? Mağarada ölüme terk etmişler. Artık herkes bunların iç yüzünü görsün." diye konuştu.

Aydın, basın sayesinde ailelerin eylemleri duyurulduğu için terör örgütündeki çocukların ikna yoluyla teslim olduğunu ifade ederek, "3 Eylül'de Türkiye nöbette olacak. 3 Eylül'de tüm Türkiye'yi HDP önüne davet ediyoruz. Hep birlikte HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkaralım." çağrısını da yaptı.

"Kahrolsun HDP, iş birlikçi PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" şeklinde slogan da atan Bektaş ve Aydın'ın, üzerlerindeki tişörtün ön tarafında, "Daha 15 yaşındaydı" yazısı, arka tarafında Türk bayrağı ile çocuklarının fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı
Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı
Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı
Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı
Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı

Halkların Demokratik Partisi, Aydın, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı - Son Dakika


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