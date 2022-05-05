Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı (2) - Son Dakika
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Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı (2)

05.05.2022 12:23

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da evlat nöbeti sürdüren aileleri temsilen üç baba, Ankara'da HDP Genel Merkezi binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da evlat nöbeti sürdüren aileleri temsilen üç baba, Ankara'da HDP Genel Merkezi binası önüne siyah çelenk bıraktı.

HDP Genel Merkezi'ne gelen babalar, "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" yazılı çelengi parti girişine koyarak, gazetecilere açıklamada bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen babalardan Celil Begdaş, HDP'nin hiçbir zaman Kürtleri temsil edemeyeceğini söyledi.

Evlatlarından haber alamadıklarını belirten Begdaş, "Ben burada Türk'üm, Diyarbakır'da Kürt'üm, Trabzon'da Laz'ım. Evladım gelene kadar bu işin peşini bırakmam. Beni hiçbir güç buraya getirmedi, yanan ciğerim buraya getirdi. Ben, Amerikan uşağı değilim, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. HDP'ye söylüyorum, kendine gel, evladımı getir bana." ifadelerini kullandı.

Baba Süleyman Aydın da 285 aileyi temsilen HDP Genel Merkezi önünde olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"HDP milletvekilleri diyorlar ya zaman zaman 'Biz, Kürtler için mücadele veriyoruz.' Bunlar hiçbir zaman Kürtler için mücadele vermediler. Kürtlük, 15 yaşındaki çocukları terör örgütüne satmakla olmuyor. 14-15 yaşındaki çocuklarımızın eline silah vererek, devletimize karşı kullanarak siyasi parti, milletvekili olunmaz. Siz, burada hiçbir zaman Kürt halkına sahip çıkmadınız. HDP milletvekilleri olarak sadece Kandil'e vekillik yaptınız, siz Kandil'in vekillerisiniz."

Arbedeye polis müdahale etti

Açıklamaların ardından HDP binasındaki görevlilerin çelengi kaldırmak istemesi üzerine, babalar ile aralarında arbede yaşandı.

Polisin müdahalesiyle yatıştırılan olay sırasında babalar, parti genel merkezine gelen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a da tepki gösterdi.

Bu sırada parti görevlileri ile ikinci kez yaşanan arbedeye müdahale eden polis, tarafları ayırdı.

Bina çevresinde önlem alan polis, aileleri güvenli bir alana çekti.

Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı (2)
Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı (2)
Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı (2)
Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı (2)
Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı (2)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evlat nöbeti tutan babalar, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı (2) - Son Dakika


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