DİYARBAKIR Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti - Son Dakika

DİYARBAKIR Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti

08.03.2021 15:07

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyaretiİSTANBUL'un Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eşi Seyhan Yıldız ile birlikte Diyarbakır'daki HDP binası önünde 553 gündür evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti

İSTANBUL'un Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eşi Seyhan Yıldız ile birlikte Diyarbakır'daki HDP binası önünde 553 gündür evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla annelere gül veren Yıldız, "Buradaki anaların yüreği yanarken, terör örgütüne destek veren siyasi partinin genel başkanının Kadınlar Günü'nü kutlamak suretiyle safını belli eden bütün siyasiler de buradaki tabloyu görmelidir. Oturdukları yerde HDP'nin eş genel başkanına güzelleme yapanlar, onların Kadınlar Günü'nü kutlayanlar, buradaki anneleri görmelidir" dedi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan 212 aile, 553 gündür evlat nöbetine devam ediyor. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla evlat nöbetindeki ailelere Türkiye'nin dört bir yanından sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin ziyaretleri sürüyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşi Seyhan Yıldız ile Diyarbakır'a gelerek, evlat nöbetindeki ailelere desteklerini iletti. Annelere gül veren Başkan Yıldız, HDP önünde evlatlarını hasretle beklediklerini söyledi. Yıldız, "Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve anaların yüreğini yakan bütün terör örgütlerini lanetliyorum. Burada bu anneler, bize vatanı ve evlatlarını emanet eden cetleri gibi evlatlarını bu vatan için yetiştirdiler. Fakat terör örgütü PKK ve duyarsız siyasi parti HDP tarafından 553 gündür evlatlarına kavuşamamanın acısını çekiyorlar. Bir evlat olarak buradaki anaların yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadeleye devam edecektir" dedi.

Terör ve teröristlerle arasına mesafe koymayanların tarihin çöplüğüne atılacağını kaydeden Başkan Yıldız, "Buradaki anaların yüreği yanarken, terör örgütüne destek veren siyasi partinin genel başkanının Kadınlar Günü'nü kutlamak suretiyle safını belli eden bütün siyasiler de buradaki tabloyu görmelidir. Oturdukları yerde HDP'nin eş genel başkanına güzelleme yapanlar, onların Kadınlar Günü'nü kutlayanlar, buradaki anneleri görmelidir. Buradaki anneler, evlatlarını yetiştirdiler. Buradaki kadınlar ve anaların, vatan için mücadele eden, bugüne kadar şehit olan tüm kadınları yetiştiren annelerin Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Buradaki annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyorum. Bu topraklarda umut hep vardır. Buradaki anne ve kadınların duaları, inanıyorum ki bir an önce evlatlarını kendilerine kavuşturacak. Buradaki kadınların yanındayım. Buruk Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

DİYARBAKIR Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti
DİYARBAKIR Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti
DİYARBAKIR Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti
DİYARBAKIR Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti
DİYARBAKIR Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti
DİYARBAKIR Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti
DİYARBAKIR Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti
DİYARBAKIR Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti
DİYARBAKIR Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti
DİYARBAKIR Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti
DİYARBAKIR Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti

Halkların Demokratik Partisi, Kadınlar Günü, Diyarbakır, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü
Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti         
21:21
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı         
20:55
Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt Müslüm Gürses'in 'kayıp kızı' iddialarına aile avukatından yanıt         
20:13
Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı         
20:00
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı         
17:50
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:27:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'dan evlat nöbetindeki annelere destek ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei