Evlat nöbetinde 35'inci buluşma (2) - Son Dakika

SEVİNÇLERİNİ AİLELERLE PAYLAŞTILAR

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğulları Ferdi Doğan (23) ile buluşan Doğan ailesi, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan diğer ailelerle bir araya geldi. Sevinçlerini paylaşan Adalet ve Abdussemet Doğan çifti, ailelerle birlikte 'Kürt- Türk kardeştir, HDP kalleştir' ve 'Kahrolsun HDP' sloganları attıktan sonra parti binası önünden ayrıldı.

Burak EMEK- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR,