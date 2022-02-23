Evlat nöbetinde 35'inci buluşma (2) - Son Dakika
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Evlat nöbetinde 35'inci buluşma (2)

23.02.2022 16:03
Evlat nöbetinde 35'inci buluşma (2)

SEVİNÇLERİNİ AİLELERLE PAYLAŞTILARTerör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğulları Ferdi Doğan (23) ile buluşan Doğan ailesi, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan diğer ailelerle bir araya geldi.

SEVİNÇLERİNİ AİLELERLE PAYLAŞTILAR

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğulları Ferdi Doğan (23) ile buluşan Doğan ailesi, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan diğer ailelerle bir araya geldi. Sevinçlerini paylaşan Adalet ve Abdussemet Doğan çifti, ailelerle birlikte 'Kürt- Türk kardeştir, HDP kalleştir' ve 'Kahrolsun HDP' sloganları attıktan sonra parti binası önünden ayrıldı.

Burak EMEK- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR,


Evlat nöbetinde 35'inci buluşma (2)
Evlat nöbetinde 35'inci buluşma (2)
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Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetinde 35'inci buluşma (2) - Son Dakika


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