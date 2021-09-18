Evlat nöbetinde 750. güne doğru aileler destek çağrısında bulundu - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 748. gününde de devam ederken, evlat nöbetinde 750. güne yaklaşan aileler destek çağrısı yaprak "Herkesi o gün çadıra bekliyoruz" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 748. gününde de sürüyor. 2 gün sonra 750. güne girecek olan evlat nöbetindeki aileler direnişe destek için çağrıda bulundu. Aileler adına açıklamalarda bulunan yüreği yanık anne Ayten Elhaman, 750. günde evladını kaybetmiş annelerin korkmamasını ve eyleme destek vermesini istedi. Elhaman, "Biz anneler olarak 3 yılı aşkındır buradayız, 750. güne doğru hala buradayız, dağda tek evlat kalana kadar gitmeyeceğiz. Biz anne ve babalar olarak mücadele edeceğiz. PKK ve HDP siyasi uzantıları şunu bilsinler ki evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Bu çadırı yıkamayacaklar, annelerin mücadelesini yıkamayacaklar. Dünya duysun neden sessiz kalıyorlar, bir ağaç için dünyaları yıkanlar neden sesimizi duymuyorlar. Gelsinler onlarda mücadele versinler, evlatlarını kaybetmiş annelere çağrımız korkmasınlar gelsinler 3 yıla aşkın süredir buradayız HDP'den korkmuyoruz ve çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR