EVLAT NÖBETİNDE 900'ÜNCÜ GÜN - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için 900 gündür evlat nöbeti tutan 263 aile, yürüyüş yaparak PKK ile HDP'yi protesto etti. 6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın, "Buradaki anne ve babalar evlatlarını istiyor ama maalesef HDP, bir tek açıklama yapmayarak buradan kaçtı. Neden kaçıyorsunuz?" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 900 gündür sürdürülen nöbette Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 34 oldu.

BAŞKAN BEYOĞLU: TERÖR BARONLARI KAYBETTİ

Aileler, eylemin 900'üncü gününde önce basın açıklaması yaptı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ailelerin yürüttüğü mücadelenin dünya mazlumlarına ilham olduğunu söyledi. Beyoğlu, "Bugün aile nöbetimizin 900'üncü gününde ailelerimizin yanındayız. 263 aileye ulaştık, bugün itibarıyla 34 ailemiz evlatlarına kavuştu. Bu ailelerimizin evlat nöbetinde çok kıymetli bir yeri var. Her zaman ailelerimizin yanında olup, onların destekçisiyiz. İnşallah temennimiz, duamız, gayemiz ve çabamız; bütün aileler evlatlarına kavuşacaklardır. Bugün bu çocukları götürerek çocukları dağda tutarak, işkenceyle orada tutarak hiçbir yere varamazsınız. Bugün bütün dünya, bunu anlamıştır ki terör bitmiştir. Terör baronları kaybetti" dedi.

Daha sonra da yürüyüşe geçen aileler, PKK ile HDP'yi protesto etti. Protestoya Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve bazı STK üyeleri destek verdi.

'900 GÜNDÜR GÖZÜMÜZ YOLLARDA'

6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın ise "Buradaki anne ve babalar evlatlarını istiyor ama maalesef HDP, bir tek açıklama yapmayarak buradan kaçtı. Neden kaçıyorsunuz? Sizde hiç mi vicdan yok? 2021'i bize zindan ettiniz. İnşallah, 2022 bize hayırlara vesile olur. 900 gündür gözümüz yollarda" diye konuştu.