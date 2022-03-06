EVLAT NÖBETİNDE 916'NCI GÜN; BİZİ YILDIRAMAYACAKLAR - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDE 916'NCI GÜN; BİZİ YILDIRAMAYACAKLAR

06.03.2022 12:31

DİYARBAKIR'da evlat nöbeti sürdüren ve oğlu Eren için Kocaeli'den geldiğini belirten Fadime Aksu, 8 senedir oğlumdan haber alamadım. Tam 916 gündür burada evlat nöbetindeyiz.

DİYARBAKIR'da evlat nöbeti sürdüren ve oğlu Eren için Kocaeli'den geldiğini belirten Fadime Aksu, 8 senedir oğlumdan haber alamadım. Tam 916 gündür burada evlat nöbetindeyiz. Bizi yıldıramayacaklar dedi.

Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 916 gündür süren eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. 2014 yılında kaçırılan oğlu Eren Yalçın (16) için eylemini sürdüren ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinden Diyabakır'a gelen Fadime Aksu, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

'ÇOCUKLARIMIZ NEREDE'

Oğlu Eren'e çağrıda bulunan Aksu, şöyle konuştu

Tam 916 gündür burada evlat nöbetindeyiz. Yılmadan, uslanmadan, hastalık ve pandemi demeden burada bekliyoruz. Bizi yıldıramayacaklar. Kadın hakları diyorlar, hani nerede kadın hakları Hani bizim haklarımız, nerede, böyle mi oluyor kadın hakları Çocuklarımız, kızlarımız nerede Kimin elinde bilmiyoruz. Onlar bizi yıldıramaz, hiçbir zaman yılmayacağız. Biz eylemimize devam edeceğiz.

'DAYANACAK GÜCÜM KALMADI'

Kimsenin zoruyla eyleme katılmadığını vurgulayan Aksu, Bütün partilere sesleniyorum; el ele versinler bizim çocuklarımızı kurtarsınlar. Eren oğlum, Allah için dön gel. Daha dayanamıyorum, dayanacak gücüm yok ama onlar bizi yıldıramayacak, asla yıldıramayacaklar. Hiçbirinden korkmuyorum. Korksaydım, buralara gelmezdim Kimsenin zoruyla da gelmedim, kendi isteğimle 22 saat yol katederek geldim diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDE 916'NCI GÜN; BİZİ YILDIRAMAYACAKLAR
EVLAT NÖBETİNDE 916'NCI GÜN; BİZİ YILDIRAMAYACAKLAR
EVLAT NÖBETİNDE 916'NCI GÜN; BİZİ YILDIRAMAYACAKLAR

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Kadın Hakları, Diyarbakır, Kocaeli, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDE 916'NCI GÜN; BİZİ YILDIRAMAYACAKLAR - Son Dakika


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