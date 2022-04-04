Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor - Son Dakika
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Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor

04.04.2022 14:32
Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 945. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 945. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 945. gününde de sürüyor. Adana'da kaldıkları dönemde kaçırılarak götürülen kızı Gülcan için evlat nöbetini sürdüren baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini, kızı Gülcan Biçer için eyleme devam ettiğini ve 'teslim ol' çağrısı yaparak evladını beklediğini yineledi.

Kızının dağa kaçırıldığı sırada 18 yaşını doldurduğunu belirten baba Biçer, "Adana'da HDP ile PKK'lılar tarafından kandırılarak zorla dağa kaçırıldı. HDP'de bilsin terör örgütü PKK'da bilsin ki ne olursa olsun kanımızın son damlasına ve bütün çocuklar dağdan gelinceye kadar buradan ayrılmayacağız" dedi.

(Sedat Irmak/ İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor - Son Dakika


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