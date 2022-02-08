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Evlat nöbetindeki abla: Annem, kardeşim için ağlıyor - Son Dakika

Evlat nöbetindeki abla: Annem, kardeşim için ağlıyor

08.02.2022 14:52
Evlat nöbetindeki abla: Annem, kardeşim için ağlıyor

DİYARBAKIR'da, 2015 yılında 15 yaşındayken PKK terör örgütü tarafından kaçırılan ve yüzde 70 engelli raporu olan Muhammed için evlat nöbetinde bekleyişini sürdüren Ruken Canbey, kardeşinden teslim olmasını isteyerek, "Tek hayalimiz, tek umudumuz, kardeşimin eve dönmesi.

DİYARBAKIR'da, 2015 yılında 15 yaşındayken PKK terör örgütü tarafından kaçırılan ve yüzde 70 engelli raporu olan Muhammed için evlat nöbetinde bekleyişini sürdüren Ruken Canbey, kardeşinden teslim olmasını isteyerek, "Tek hayalimiz, tek umudumuz, kardeşimin eve dönmesi. Annem onun için ağlıyor" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 259 ailenin 890 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 34 aile, çocuklarına kavuştu.2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan, yüzde 70 engelli raporlu kardeşi Muhammed Canbey için nöbetini sürdüren Ruken Canbey, teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Annesinin, kardeşi için hemen her gece ağladığını kaydeden Canbey, en büyük umutlarının bir gün kardeşine kavuşmak olduğunu belirterek, "Ayağında da sorun vardı, yürüyemiyordu. PKK kardeşimi kaçırdı, HDP aracılığıyla. Kardeşimin eve geri dönmesini istiyoruz. Tek hayalimiz, tek umudumuz, kardeşimin eve dönmesidir. Buradan kardeşime sesleniyorum. Lütfen ailene, evine geri dön. Annem onun için ağlıyor. Hasta bir çocuğun ne işi var dağda, ne işi var mağarada? Biz bu çocukları almak için mücadele ediyoruz. İnşallah hepsi geri dönerler, hepsi ailesine kavuşur. Benim kardeşim de kavuşur. Onu umutla özlemle bekliyoruz. Bir fırsatını bulsun, bir şeyler yapsın, ulaşsın bize. Biz muhakkak onu buluruz. Onun için buradayız, o gelmeden kesinlikle buradan ayrılmayacağız" diye konuştu.


Evlat nöbetindeki abla: Annem, kardeşim için ağlıyor
Evlat nöbetindeki abla: Annem, kardeşim için ağlıyor
Evlat nöbetindeki abla: Annem, kardeşim için ağlıyor
Evlat nöbetindeki abla: Annem, kardeşim için ağlıyor
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Diyarbakır, Engelli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki abla: Annem, kardeşim için ağlıyor - Son Dakika


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