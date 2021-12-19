Evlat nöbetindeki abla: Sesimizi duyanlar geldi, sen de kaç gel - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 249 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 839'uncu günde de sürüyor. Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisiyken kaçırılan kardeşi Özgür Ödümlü için evlat nöbetini sürdüren Özgül Canlı, 'Sesimizi duyanlar geldi, kardeşim sen de ilk fırsatta kaç gel, devletine sığın" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 839 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.