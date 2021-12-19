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Evlat nöbetindeki abla: Sesimizi duyanlar geldi, sen de kaç gel - Son Dakika

Evlat nöbetindeki abla: Sesimizi duyanlar geldi, sen de kaç gel

19.12.2021 14:13
Evlat nöbetindeki abla: Sesimizi duyanlar geldi, sen de kaç gel

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 249 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 839'uncu günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 249 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 839'uncu günde de sürüyor. Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisiyken kaçırılan kardeşi Özgür Ödümlü için evlat nöbetini sürdüren Özgül Canlı, 'Sesimizi duyanlar geldi, kardeşim sen de ilk fırsatta kaç gel, devletine sığın" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 839 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'İLK FIRSATTA KAÇ GEL 'Ordu'da yaşayan ve 2018'de Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisiyken 22 yaşında kaçırılan kardeşi Özgür Ödümlü için HDP il binası önüne gelerek evlat nöbetini sürdüren Özgül Canlı, kardeşine teslim olması yönünde çağrıda bulundu.Canlı, "Sesimizi duyanlar geldi, kardeşim sen de ilk fırsatta kaç gel, devletine sığın. Kardeşim Özgür için Ordu'dan buraya geldim ve oturma eylemine başladım. Kardeşim burada üniversite okurken kayboldu. HDP tarafından dağa kaçırıldığını sonradan öğrendik. Biz de burada ailecek nöbetteyiz, çocuklarımızı bekliyoruz. Özgür, kardeşim bizi duyuyorsan kaç gel. Bizi görüp de kaçan çocuklar oldu. Hiçbiri ceza almadı. Hepsi de ailelerinin yanında. Diğer çocuklara da sesleniyorum; fırsatını bulursanız kaçın gelin. Hiçbir şekilde orada durmayın. Sizin yeriniz orası değil. Sizin yeriniz burasıdır, ailelerinizin yanıdır. Güvenlik güçlerimize teslim olup devletinize sığının, biz her zaman sizin yanınızdayız ve her zaman burada sizi bekleyeceğiz" diye konuştu.

- Diyarbakır
Evlat nöbetindeki abla: Sesimizi duyanlar geldi, sen de kaç gel
Evlat nöbetindeki abla: Sesimizi duyanlar geldi, sen de kaç gel
Evlat nöbetindeki abla: Sesimizi duyanlar geldi, sen de kaç gel
Evlat nöbetindeki abla: Sesimizi duyanlar geldi, sen de kaç gel
Evlat nöbetindeki abla: Sesimizi duyanlar geldi, sen de kaç gel

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki abla: Sesimizi duyanlar geldi, sen de kaç gel - Son Dakika


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