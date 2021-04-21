Evlat nöbetindeki acılı anne: "Benim oğlum nereden biliyor Suriye'ye gitmeyi" - Son Dakika

Evlat nöbetindeki acılı anne: "Benim oğlum nereden biliyor Suriye'ye gitmeyi"

21.04.2021 13:20
Evlat nöbetindeki acılı anne:

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 596'ncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 596'ncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Aileler Ramazan ayı nedeniyle parti binası önünde oruç tutarak eylemlerine kararlılıkla devam ediyor. Diyarbakır'da oğlu Aziz Demir 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, evladının HDP tarafından dağa gönderildiğini söyledi. Anne Demir, "Oğlum için gelmişim, 1 buçuk yıldır mücadeleye devam ediyoruz, 1 buçuk yıl içinde bir sesi gelmedi bize. Oğlum Aziz neredeysen gel eve, gel güvenlik güçlerine teslim ol, orası senin yerin değil, HDP seni kandırıp götürdü, seni orada yandırdılar, benim oğlum nerEden biliyor Suriye'ye gitmeyi, götürdüler orada yaktılar yaraladılar, oğlum aziz eve gel" dedi. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki acılı anne: Benim oğlum nereden biliyor Suriye'ye gitmeyi
Evlat nöbetindeki acılı anne: Benim oğlum nereden biliyor Suriye'ye gitmeyi
Evlat nöbetindeki acılı anne: Benim oğlum nereden biliyor Suriye'ye gitmeyi
Evlat nöbetindeki acılı anne: Benim oğlum nereden biliyor Suriye'ye gitmeyi
Evlat nöbetindeki acılı anne: Benim oğlum nereden biliyor Suriye'ye gitmeyi

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki acılı anne: 'Benim oğlum nereden biliyor Suriye'ye gitmeyi' - Son Dakika


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