Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP'den istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP'den istiyor

26.02.2022 11:29

Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP'den istiyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ailelerin evlat nöbeti 908. gününde sürüyor.

Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP'den istiyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ailelerin evlat nöbeti 908. gününde sürüyor. Terör örgütü PKK tarafından kızının zorla dağa kaçırıldığını belirten anne Esmer Koç, "Ben evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum, onun için buradayım. Dağdaki bütün çocuklara çağrım gelip teslim olmalarını ve kendilerini HDP'ye kurban etmemelerini istiyorum" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 908. gününde de devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı için eyleme katılan anne Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini belirterek, kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi.

3 yıldır evlat nöbetinde olduğunu aktaran anne Koç, "HDP ve PKK'nın milisleri kızımı kandırıp PKK'ya verdiler. 9 yıldır aramadığım ve sormadığım kapı kalmadı. Ben evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum, onun için buradayım. 908 gündür burada nöbetteyim ve 100 yılda geçse kızımı alamadan buradan asla gitmeyeceğim" dedi.

Kızına teslim ol çağrısı yaptı

Kızına teslim olması için çağrıda bulunan acılı anne Koç, "Kızım Zübeyde sen beni görüyor ve duyuyorsan gel. Gel her yerde asker, polis ve devletimiz var, gel teslim ol. Bütün dağda bulunan gençlere sesleniyorum. Orada kalmayın, kendinizi HDP'ye kurban etmeyin. Gelin teslim olun" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP'den istiyor
Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP'den istiyor
Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP'den istiyor

YORUMLAR
500
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi zaferle sonuçlanıyor, evlat nöbetine katılım devam ediyor Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi zaferle sonuçlanıyor, evlat nöbetine katılım devam ediyor Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi zaferle sonuçlanıyor, evlat nöbetine katılım devam ediyor Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi zaferle sonuçlanıyor, evlat nöbetine katılım devam ediyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP'den istiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Kiev'de sokak çatışmalarından yeni kareler! Rus askerlerinin pusuya düşme anı
12:47 Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın doğum gününde duygusal video! Bugün 28 yaşına girecekti
12:46 Polonya, Rusya'ya rest çekti: Sizinle maça çıkmayacağız
12:45 Okuduktan sonra reenkarnasyonu sorgulamanın imkansız olacağı esrarengiz olay: Pollock İkizleri
12:40 Rusya'dan tehdit kokan uyarı: Uluslararası Uzay İstasyonu yaptırımlar yüzünden ABD'ye düşebilir
12:39 İkinci kez evlenen Gökçe Bahadır'ın siyah kemerli gelinliğinin fiyatı açıklandı
12:31 Halka "geçinebiliyor musunuz" diye soruldu! İşte bölge bölge Türkiye'nin geçinme haritası!
11:58 3. gün bilançosu: Kiev sokakları çatışma alanı! 3'ü çocuk 198 ölü! Siviller silahlandı! Sığınaklar ağzına kadar doldu
11:49 Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu yayınladı, planı tutmayınca bin pişman oldu
11:48 Cezalı olduğu için stada giremeyen Murat Sancak, çözümü çadırda buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 13:03:33. #1.12#
SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP'den istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement