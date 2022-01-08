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Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP ile PKK'dan istiyor - Son Dakika

Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP ile PKK'dan istiyor

08.01.2022 15:29

Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP ile PKK'dan istiyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 860'ıncı gününde sürerken, terör örgütü PKK tarafından zorla dağa...

Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP ile PKK'dan istiyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 860'ıncı gününde sürerken, terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Zübeyde'nin annesi Esmer Koç, "Ben evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum, onun için buradayım" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 860. gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme katılan anne Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini belirterek, kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi.

2 yıldan fazladır evlat nöbetinde olduğunu aktaran anne Koç, "HDP ve PKK'nın milisleri kızımı kandırıp PKK'ya verdiler. 8 yıldır aramadığım ve sormadığım kapı kalmadı. Ben evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum, onun için buradayım. Kızımı alamadan buradan asla gitmeyeceğim" dedi.

Kızına teslim ol çağrısı yaptı

Kızı Zübeyde'ye teslim olması için çağrıda bulunan acılı anne Koç, "Kızım Zübeyde sen beni görüyor ve duyuyorsan gel. Gel her yerde asker, polis ve devletimiz var, gel teslim ol" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP ile PKK'dan istiyor
Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP ile PKK'dan istiyor
Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP ile PKK'dan istiyor

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP ile PKK'dan istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP ile PKK'dan istiyor - Son Dakika
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