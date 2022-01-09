Evlat nöbetindeki acılı anne, kızını HDP ile PKK'dan istiyor - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ailelerin evlat nöbeti 860. gününde sürüyor. Terör örgütü PKK tarafından kızının zorla dağa kaçırıldığını belirten Esmer Koç, "Ben evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum, onun için buradayım" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 860. gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı için eyleme katılan anne Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini belirterek, kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi. 2 yıldan fazladır evlat nöbetinde olduğunu aktaran anne Koç, "HDP ve PKK'nın milisleri kızımı kandırıp PKK'ya verdiler. 8 yıldır aramadığım ve sormadığım kapı kalmadı. Ben evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum, onun için buradayım. Kızımı alamadan buradan asla gitmeyeceğim" dedi.

Kızına teslim ol çağrısı yaptı

Kızına teslim olması için çağrıda bulunan acılı anne Koç, "Kızım Zübeyde sen beni görüyor ve duyuyorsan gel. Gel her yerde asker, polis ve devletimiz var, gel teslim ol" diye konuştu. - DİYARBAKIR