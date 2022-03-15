Son dakika haberi | Evlat nöbetindeki acılı baba: "Oğlum avukat olacaktı, elindeki kalemi aldılar silah verdiler" - Son Dakika
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Son dakika haberi | Evlat nöbetindeki acılı baba: "Oğlum avukat olacaktı, elindeki kalemi aldılar silah verdiler"

15.03.2022 13:59

Son dakika haber: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 925. gününde de sürerken, üç yıla yakındır eylemine devam eden baba Yusuf Erdinç, "HDP'liler oğlumu kaçırdı, PKK'ya teslim etti.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 925. gününde de sürerken, üç yıla yakındır eylemine devam eden baba Yusuf Erdinç, "HDP'liler oğlumu kaçırdı, PKK'ya teslim etti. Oğlum avukat olacaktı, elindeki kalemi aldılar silah verdiler" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 925. gününde de devam ediyor. Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetine devam ediyor.

"HDP'LİLER KAÇIRDI, PKK'YA TESLİM ETTİ"

Evladını almadan eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Erdinç, oğluna 'teslim ol' çağrısı yaparak, "Oğlum İstanbul Marmara Üniversitesinde hukuk okuyordu, HDP'liler kaçırdı, PKK'ya teslim etti. Oğlum avukat olacaktı, elindeki kalemi aldılar silah verdiler. Ben buradan oğlumu çağırıyorum, 2015'ten bu yana senin peşindeyim, biz ipucu bulamadık. Orası senin yerin değil, senin yerin Türkiye Cumhuriyeti. Senin yerin orası değil senin yerin benim yanımdır, sen gelene kadar bu çadırı terk etmeyeceğim. Gel, güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.

(Sedat Irmak/ İHA)

Son dakika haberi | Evlat nöbetindeki acılı baba: Oğlum avukat olacaktı, elindeki kalemi aldılar silah verdiler
Son dakika haberi | Evlat nöbetindeki acılı baba: Oğlum avukat olacaktı, elindeki kalemi aldılar silah verdiler
Son dakika haberi | Evlat nöbetindeki acılı baba: Oğlum avukat olacaktı, elindeki kalemi aldılar silah verdiler

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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KIZIM GEL, SENİN YERİN BİZİM YANIMIZ EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KIZIM GEL, SENİN YERİN BİZİM YANIMIZ 36 yıldır süren evlat hasreti! Acılı baba kaybolan oğlunu arıyor: Ölsem bile ben yine onu arayacağım 36 yıldır süren evlat hasreti! Acılı baba kaybolan oğlunu arıyor: Ölsem bile ben yine onu arayacağım

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Evlat nöbetindeki acılı baba: 'Oğlum avukat olacaktı, elindeki kalemi aldılar silah verdiler' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Evlat nöbetindeki acılı baba: "Oğlum avukat olacaktı, elindeki kalemi aldılar silah verdiler" - Son Dakika
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