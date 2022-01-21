Evlat nöbetindeki Adla anne de oğluna kavuştu (2) - Son Dakika

34'ÜNCÜ BULUŞMA

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı İkna Süreci Uzmanları (İSU) tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan Mehmet Akif Yıldırım (31), annesi Adla ve babası İbrahim Yıldırım ile bir araya geldi. Sur ilçesindeki İç Kale'de Yıldırım ile anne ve babasının buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Evlat nöbetindeki 34'üncü buluşmada oğluyla bir araya gelen İbrahim Yıldırım, "Allah devletten razı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve jandarma teşkilatı ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün ailelerin çocuklarına kavuşmasını istiyorum" dedi.

Burak EMEK- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR,