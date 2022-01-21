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Evlat nöbetindeki Adla anne de oğluna kavuşuyor - Son Dakika

Evlat nöbetindeki Adla anne de oğluna kavuşuyor

21.01.2022 09:23
Evlat nöbetindeki Adla anne de oğluna kavuşuyor

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için nöbet tutan ailelerden Adla Yıldırım da bugün oğlu Mehmet Akif'e (31) kavuşuyor.

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için nöbet tutan ailelerden Adla Yıldırım da bugün oğlu Mehmet Akif'e (31) kavuşuyor. Adla Yıldırım ile birlikte eyleme katılan ailelerden 34'ü evlatlarına kavuşmuş olacak.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasının ardından 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar, oğluna kavuştu. Bunun üzerine çocukları örgüt tarafından kaçırılan aileler de HDP önünde nöbet tutmaya başladı. Her geçen gün artan aile sayısı, 254'e yükseldi. Bu ailelerden Hacire Akar ile birlikte 33'ü çocuklarına kavuştu.

34'ÜNCÜ BULUŞMANIN MÜJDESİNİ SOYLU VERDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Twitter hesabından 34'üncü buluşmanın müjdesini verdi. Bakan Soylu paylaşımında, "Diyarbakır'da 870 gündür devam eden evlat nöbetinde, bu yılın ilk güzel haberi: Evlat Nöbeti'nde 34'üncü buluşma, Diyarbakır aileleri arasındaki Yıldırım ailesi de evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek, annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini çökertecek" dedi.OĞLUNA TESLİM OL ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTUDiyarbakır'ın Silvan ilçesinde oturan Adla Yıldırım, oğlu Mehmet Akif'in 2014 yılında 'Irak'a çalışmaya gidiyorum' diyerek evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını belirterek, "Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Çok iyiydi ve beni çok seviyordu. 'İş için çıkıyorum' dedi ve bir daha da gelmedi. Çocuğumu kim götürdü, nasıl götürdü; bilmiyorum. Kanser oldum, hastalandım, çocuğumu istiyorum. Gel evine oğlum, ben seni istiyorum" diye konuşmuştu.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim olan Mehmet Akif Yıldırım'ın ailesiyle saat 16.00'da buluşması bekleniyor.


Evlat nöbetindeki Adla anne de oğluna kavuşuyor
Evlat nöbetindeki Adla anne de oğluna kavuşuyor
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki Adla anne de oğluna kavuşuyor - Son Dakika


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