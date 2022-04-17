EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY SADECE KARDEŞİM DEĞİL, HEPSİ GELİP TESLİM OLSUN - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY SADECE KARDEŞİM DEĞİL, HEPSİ GELİP TESLİM OLSUN

17.04.2022 13:19

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te 20 yaşındayken kaçırılan kardeşi Selman için Diyarbakır'da HDP binası önündeki oturma eylemini sürdüren Halil Kılıç, Kardeşim gelsin, devletine teslim olsun. Sadece kardeşim değil, hepsi gelip teslim olsun dedi.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te 20 yaşındayken kaçırılan kardeşi Selman için Diyarbakır'da HDP binası önündeki oturma eylemini sürdüren Halil Kılıç, Kardeşim gelsin, devletine teslim olsun. Sadece kardeşim değil, hepsi gelip teslim olsun dedi.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 283 ailenin 958 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013 yılında çiftçilik yaparken kaçırılan kardeşi Selman için oturma eylemini sürdüren Halil Kılıç, 9 yıldır kardeşinden haber alamadığını ifade ederek, Kendisini çok özledik. Sadece kardeşim değil, hepsi gelip teslim olsun. Kardeşim çiftçilik yapıyordu. Onun gitmesinden sonra çok sıkıntı yaşadık. Ne kadar aradıysak da bulamadık. Çok acı çekiyoruz dedi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY SADECE KARDEŞİM DEĞİL, HEPSİ GELİP TESLİM OLSUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY SADECE KARDEŞİM DEĞİL, HEPSİ GELİP TESLİM OLSUN
EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY SADECE KARDEŞİM DEĞİL, HEPSİ GELİP TESLİM OLSUN

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Halkların Demokratik Partisi, Halil Kılıç, Diyarbakır, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ AĞABEY SADECE KARDEŞİM DEĞİL, HEPSİ GELİP TESLİM OLSUN - Son Dakika


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