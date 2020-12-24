Evlat nöbetindeki aile sayısı 181 oldu - Son Dakika

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 480'inci günde sürüyor. İnşaat işçisi olarak çalıştığı İstanbul'dan 3 ay önce kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Ferhat için Siirt'in Kurtalan ilçesinden gelen Ziver Çelik ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 10 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan Muhammed için gelen annesi Nadire ile ağabeyi Kerem Çakan'ın oturma eylemine katılmasıyla evlat nöbetindeki aile sayısı 181 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.EVLAT NÖBETİNE 2 AİLE DAHA KATILDIEvlat nöbetini 480'inci günde sürdüren ailelere, Hakkari ve Siirt'ten gelen iki ailenin daha katılmasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 181'e yükseldi. İnşaat işçisi olarak çalıştığı İstanbul'dan 3 ay önce kandırılarak kaçırıldığını belirttiği oğlu Ferhat için Siirt'in Kurtalan ilçesinden gelerek oturma eylemine katılan Ziver Çelik, oğluna dönmesi için çağrıda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Çelik, inşaatlarda çalışarak çocuğunu büyüttüğünü ifade ederek, "Oğlum, sesimi duyuyorsan gel. O yol, boş bir yoldur. Daha yolun başlangıcındayız. Devletimiz, polisimiz, askerimiz, Cumhurbaşkanımız hepsi bizim arkamızdadır. Sana hiçbir zarar gelmez. Ne olur gel. Artık dayanamıyorum. Babanı dinliyorsan gel. Canım yanıyor oğlum. 17 yaşında İstanbul'da inşaatta boya işi yapıyordu, oğlum kandırılmış, kendi rızasıyla gitmemiş. Benim oğlumun üzerinden elinizi çekin. Oğlumun üzerinden elinizi çekmeyene kadar geri dönmeyeceğim, direneceğim. Oğlum sen benim canım ciğerimsin. Bunu bir tek anne baba olan anlar. Seni tutanlara da sesleniyorum. Evladımı rahat bırakın. Evladımı inşaatlarda çalışarak, yıpranarak büyüttüm. Gönderin evladımı. Başka bir derdimiz yok. Sadece evladımızı istiyoruz. Başka canlar da yanmasın" dedi.'BABAM, KARDEŞİMİN ACISINA DAYANAMADI ÖLDÜ'Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 yıl önce kaçırıldığını belirttiği kardeşi Muhammed için annesi Nadire ile birlikte gelerek eyleme katılan Kerem Çakan, babasının kardeşinin acısına dayanamayarak öldüğünü söyledi. Kardeşine dönmesi için çağrıda bulunan Çakan, şunları söyledi: "Kardeşim 10 yıldır kayıptır. Kardeşimin gelmesini istiyoruz. Burada evladını isteyen diğer aileler gibi biz de buraya gelerek kardeşimi istiyoruz. Bugüne kadar irtibat kuramadık. Bu süre içerisinde babamız vefat etti. Ferhat, annem yaşlı olmasına rağmen geldi buraya. Her gün senin için ağlıyor. Okula gidiyordu. Bu kalleşlerin yaptığı tek şey küçük çocukları kandırmak. 4 yıl önce babam kardeşimin acısına dayanamayarak vefat etti. Çocuğu kaçırılan ne kadar aile varsa onlara da sesleniyorum; Buraya gelsinler. Kardeşim, oradaysan orası senin yolun yolun değil, senin yerin burası. Annen burada, ben buradayım, kardeşlerin de bekliyor. Ne olur artık geri dön"

Acılı anne Nadire Çakan da, oğlunu istediğini dile getirerek, "Babası onun acısından öldü. Oğlumu kaçırdılar. Oğlum, ne olur gel. Annenin kucağına dön. Baban öldü, ben yalnız kaldım, senin acına da dayanamıyorum. Dön gel" diye konuştu.