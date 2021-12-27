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EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 250 OLDU - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 250 OLDU

27.12.2021 13:50

DİYARBAKIR HDP İl Başkanlığı binası önünde 847 gündür eylem yapan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aile sayısı 250'ye çıktı.

DİYARBAKIR HDP İl Başkanlığı binası önünde 847 gündür eylem yapan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aile sayısı 250'ye çıktı. Hakkari'den gelerek kardeşi Nurettin Timur için eyleme katılan Adil Timur, "Kardeşimi almadan bu eyleme son vermeyeceğim" dedi.

Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirterek 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetine başlayan aileler, oturma eylemlerinde 847'nci günü girdi. Şu ana kadar oturma eyleminin sembol ismi Hacire Akar ile birlikte çocuğuna kavuşan aile sayısı 33 oldu. Kardeşi Nurettin Timur için bugün Hakkari'den gelen Adil Timur ile birlikte eyleme katılan aile sayısı ise 250'ye ulaştı. Timur'u diğer aileler Türk bayrakları ile karşıladı.

'ANNEM VEFAT ETTİ, 1 YIL SONRA KAYBOLDU'

Kardeşi Nurettin Timur'un 18 yaşında dağ kaçırıldığını belirten Adil Timur "Kardeşim 2015 yılında zorla dağa kaçırıldı. PKK'da olduğunu biliyoruz. O günden bu yana kendisinden haber alamadık. Kardeşim gelene kadar burada kalacağım. Onu almadan buradan gitmeyeceğim. Kendisi bizi görüyorsa gelsin, güvenlik güçlerine teslim olsun. Sıcak yuvasına kavuşsun. Annem vefat etti, 1 yıl sonra kayboldu. Daha sonra kendisinden haber alamadım" dedi.

'ÇOK KUTSAL, ÇOK HAKLI MÜCADELE'

Evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretinde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise, "Bugün bu ailelerin arasına 250'nci aile de katılmış oldu. Bu ailelerimiz burada çok kutsal, çok haklı bir mücadele veriyor. 14-15 yaşındaki çocukları dağa götürüp, kandırıp bir yere varılmaz. Dağdaki çocuklarımızın yerleri, Türkiye'mizin bu güzel ailelerinin yanıdır. Bunların eğitimlerine devam etmeleri gerekiyor. Bugün bu ailelerimiz bütün dünyaya mesaj veriyor. Ne diyorlar? Bu çocuklarımız yanlış yoldalar, onları yanlış yere götürmüşler. Onları hak yoluna, güçlü Türkiye'mize ve ait oldukları yere davet ediyoruz. Her zaman bu ailelerimizin yanındayız ve bu desteğimiz devam edecektir" diye konuştu.

'OĞLUMU PKK'DAN ALDIM, ŞİMDİ ASKER'

Şu an askerlik yapan oğlu Mustafa'yı PKK'dan söke söke aldığını belirten Ayşegül Biçer ise, 'Oğlum geldi ama mücadeleye devam ediyorum. Buraya evlatlarımızı kazanmaya geldik ve söke söke alıyoruz. Bugün burada toplanmamızın sebebi ise 250'nci ailemizin katılımıyla yapacağımız 'teröre hayır' yürüyüşü. 847 gündür evlatlarına kavuşmak için evlat nöbeti tutan bu aileler, mücadelelerine devam ediyor" dedi.

'HDP KÜRTLER İÇİN MÜCADELE VERMEDİ'

Oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, "Eğer HDP sesimizi duyuyorsa artık bu zulmüne bir son versin. Burada Kürt anne ve babaları mağdur etmişler. 14-15 yaşındaki çocuklarımızı dağa götürüyorlar. Öyle kepenk kapatarak, kaçarak bir yere varamazlar. Gelsinler, bu çocuklarımızın hesaplarını versinler. Neden bizden kaçıyorlar? HDP hiçbir zaman Kürtler için mücadele vermemiştir. HDP, 40 yıldır Kürt'ü kandırıyor. Eğer Kürtler için mücadele veriyor olsalardı, şu an yanımızda olurlardı" ifadelerini kullandı.

'TERÖRE HAYIR YÜRÜYÜŞÜ'

HDP Diyarbakır İl binası önünde yapılan konuşmaların ardından aileler 'teröre hayır' yürüyüşü yaptı. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarını fotoğrafları ile PKK ve HDP aleyhine sloganlar atarak yürüyen ailelere, birçok sivil toplum örgütü temsilcisi de destek verdi. Polis, yürüyüş sırasında güvenlik önlemi aldı.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 250 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 250 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 250 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 250 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 250 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 250 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 250 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 250 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 250 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 250 OLDU

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 250 OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 250 OLDU - Son Dakika
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