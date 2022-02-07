Üye Girişi
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 259 OLDU - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 259 OLDU

07.02.2022 12:05

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 889'uncu günde de sürdü.

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 889'uncu günde de sürdü. Aile sayısı, 2014 yılında Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisiyken, kaçırılan kızı Y.Y. için Kars'tan gelen anne R.Y. ile 259 oldu.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 889 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu.

Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisiyken, kaçırılan kızı Y.Y. için Kars'tan gelerek, oturma eylemine başlayan anne R.Y. ile aile sayısı, 259 oldu. R.Y., basın mensuplarına görüntü vermezken, Diyarbakır'da 2011 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbetini sürdüren Sariye Tokay, Oğlum gel, senin gibi birçok arkadaşın geldi, sen de gel. HDP nereye gitse peşini bırakmayacağız. Biz çocuklarımızı PKK'nın pençesinden alana kadar burayı terk etmeyeceğiz. 2011'de oğlumu kandırıp dağa götürdüler. HDP-PKK bas bas bağırarak 'Türkiye'de zulüm var' diyor. Evet zulüm var ama PKK'nın zulmü var. Onların ne hakları var bu acıyı bize çektirdiler 14 yaşındaki çocuk, henüz 8'inci sınıf öğrencisi, o çocuğun ne işi var dağda Kandırıp dağa götürdüler. Biz onlara karşıyız. Biz çocukları almadan buradan kalkmayacağız. Oğlum gel, devlet güçlerine teslim ol. Yeter artık. Senin gibi birçok arkadaşın geldi, teslim oldu dedi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 259 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 259 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 259 OLDU
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 259 OLDU

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 259 OLDU - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 "Kralların yiyeceği" olarak biliniyor! Trüf mantarının kilosu 2.800 TL'den satılıyor
12:18 Son anda kurtarıldı! Sevgilisiyle kavga eden genç, göle atladı
11:52 Lüks otomobil operasyonu! Piyasaya değerleri dudak uçuklattı!
11:52 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi
11:51 Meclis Başkanı'ndan, Erdoğan'ın aday olamayacağı iddialarıyla ilgili yanıt: Böyle bir sorun yok
11:49 Ali Atay, ihanet iddialarından sonra Twitter'da gündem oldu
11:47 7 Şubat Pazartesi altının gramı 790 lira seviyesinden işlem görüyor
11:44 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu öğreniyor
11:43 Medipol öğrencisi sosyal medyadan ifşa etti: Fotoğraflarımı müstehcen içeriklere montajlıyor, ölümle tehdit ediyor!
11:32 Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasına döndü! Çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 12:24:01. #1.13#
SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 259 OLDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement